Филолог объяснил, почему обращение на «Вы» с заглавной буквы теряет популярность

Обращение на «Вы» с заглавной буквы все чаще вызывает дискуссии среди носителей русского языка, особенно у молодежи. Филолог объяснил почему, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

Научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН и председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов сообщил, что норма написания местоимения «Вы» с прописной буквы начинает вызывать всё больше вопросов.

Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что «вы» с большой буквы – это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и, что обращение на «вы» само по себе является достаточно вежливым, - прокомментировал Пахомов.

Эксперт отметил, что многие пользователи сознательно отказываются от использования прописных букв в мессенджерах и социальных сетях. Такой подход объясняется стремлением к более неформальному и камерному стилю общения.

В то же время, подчеркнул Пахомов, в обществе сохраняется и противоположная позиция. Согласно ей, традиционное для русской культуры обращение к одному человеку на «Вы» с большой буквы по-прежнему рассматривается как знак уважения, воспитанности и корректного делового этикета.

Филолог рекомендовал в начале коммуникации по умолчанию использовать форму «Вы» с заглавной буквы, особенно если речь идет о человеке старшего возраста или занимающем более высокую должность. В дальнейшем, если ситуация позволит, собеседники могут договориться о более удобном формате общения.