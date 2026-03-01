Как выбрать самый свежий букет к 8 Марта

Выбор свежего букета цветов к 8 Марта - это не только вопрос эстетики, но и практичности. Чтобы композиция стояла как можно дольше и радовала получательницу, важно ориентироваться на признаки свежести при покупке. Флористы объясняют, на что именно стоит обращать внимание в преддверии праздника, передаёт Lada.kz со сылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Признаки свежих бутонов

Перед праздником Международного женского дня важно выбирать цветы с плотными, закрытыми бутонами. Распустившиеся цветы, хотя и выглядят эффектно, уже находятся в фазе увядания и могут быстро потерять декоративный вид.

Важность состояния чашелистика

Зелёные листочки у основания бутона должны быть свежими и плотно прилегать к цветку. Подсохшие или ослабленные чашелистики указывают на то, что цветок простоял значительное время.

Качество стеблей

Стебель должен быть ровным, упругим и без мягких или потемневших участков. Неровности и изгибы осложняют поступление воды и питательных веществ, что сокращает срок жизни букета.

Осмотр среза

Срез стебля не должен быть почерневшим или пожелтевшим — это признак старости и длительного пребывания без воды. Наличие большого количества листьев может указывать на попытку скрыть возраст цветов.

Проверка упругости и пыльцы

При лёгком нажатии на бутон у основания он должен быть плотным и упругим. Выраженная пыльца в тычинках часто говорит о зрелости цветка, что сокращает время его декоративности.

Осторожность с искусственными укреплениями

Некоторые продавцы укрепляют повреждённые стебли проволокой или другими материалами. Внимательный осмотр всех цветов со всех сторон помогает избежать покупки старых или повреждённых растений.

Выбор свежего букета существенно увеличивает срок его нахождения в вазе и позволяет получательнице дольше наслаждаться цветами в праздничный день и после него.