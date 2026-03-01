Полезные советы с банановой кожурой: что можно использовать для красоты и дома

Банановая кожура - это не мусор, а полезный ресурс, который можно использовать в домашних делах и для ухода за собой. Она содержит витамины и микроэлементы, которые помогают освежить кожу, ухаживать за зубами и даже улучшить состояние растений. Эксперты делятся простыми способами применения банановой кожуры, чтобы не выбрасывать её зря, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Используем банановую кожуру для ухода за кожей лица

Банановая кожура может стать натуральным косметическим средством. Если помыть кожуру, нарезать её на пластинки длиной 6–7 см, высушить и заморозить, полученные кусочки можно использовать для утреннего протирания лица. Такая процедура помогает освежить кожу и придать ей более здоровый вид, поскольку кожура содержит витамин B6, магний, калий и фруктовые кислоты — вещества, которые входят в состав дорогих питательных масок. Компресс из кожуры на область вокруг глаз может заменить модные патчи, а содержащийся в ней цинк помогает в борьбе с акне.

Отбеливание зубов и чистка украшений

Банановая кожура обладает мягким отбеливающим эффектом. Чтобы сделать зубы белоснежнее без вреда для эмали, можно протереть их мягкой стороной шкурки после обычной гигиенической процедуры. Такой способ можно повторять утром и вечером. Помимо этого, кожура поможет очистить золотые и серебряные украшения: тыльной стороной кожуры протрите изделие, а затем отполируйте мягкой салфеткой.

Удобрение для комнатных растений и сада

Банановая кожура является натуральной удобрительной добавкой для растений. Если высушить кожуру и измельчить её в порошок, то полученное средство можно добавить в почву комнатных цветов для подкормки. Чтобы поддержать рост растений в саду или огороде, кусочки кожуры можно просто закопать в землю — многие растения получают из неё полезные вещества.

Банановый чай для здоровья

Из банановой кожуры можно приготовить напиток, который будет ароматным и полезным. Для этого кожуру высушивают, измельчают в порошок и заливают кипятком, настаивая около 10 минут. Полученный чай обладает лёгким сладковатым вкусом и может использоваться как самостоятельный напиток.

Домашний уход за пятками и локтями

Для размягчения огрубевшей кожи пяток и локтей можно использовать компресс из банановой кожуры. Для этого ступни распаривают, накладывают на кожу кусочки кожуры, обматывают полиэтиленовой плёнкой и надевают тёплые носки. Процедуру можно делать на ночь, а утром удалить ороговевшие участки с помощью пемзы или просто протирать кожурой проблемные зоны в течение дня.

Маска для волос

Банановая кожура полезна не только для кожи, но и для волос. Измельчённую кожуру можно смешать с небольшим количеством тёплой воды и нанести полученную маску на корни волос на 25–30 минут, после чего тщательно смыть. Такая процедура помогает укрепить и подпитать волосы, особенно тусклые и ломкие. Кроме того, измельчённую кожуру можно добавить прямо в шампунь для дополнительного ухода.