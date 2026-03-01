При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 человек, большинство — дети

Иран заявил о массовой трагедии после ракетного удара по начальной школе на юге страны: погибло от 150 до 160 человек, в основном дети. Информацию о числе жертв приводят официальные представители и МИД республики. Инцидент произошёл на фоне эскалации военной операции, в которую вовлечены силы США и Израиля, передаёт Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: AP Photo

Ракета поразила начальную школу для девочек в городе Минаб на юге Ирана 28 февраля 2026 года в утренние часы, когда занятия уже начались. По заявлениям официальных представителей, удар пришёлся именно по зданию образовательного учреждения. В результате интенсивного обрушения стен и крыши многие дети оказались под завалами, и спасатели продолжают работу на месте трагедии.

Число погибших и пострадавших

Министерство иностранных дел Ирана и официальный представитель МИД Исмаил Багаи сообщили, что при атаке погибло от 150 до 160 человек, большинство из которых — учащиеся школы. Такие оценки отражают заявления иранской стороны о масштабных потерях среди детей и персонала учреждения. Также сообщается о десятках раненых, получивших травмы различной степени тяжести в результате взрыва и обрушения конструкции.

Разные данные о жертвах

Первые сообщения после удара называли разные цифры — от нескольких десятков до более 100 погибших — поскольку официальные статистики уточняются. Местные власти отмечали, что число погибших увеличивалось по мере завершения спасательных операций. Итоговая оценка количества жертв остаётся предметом уточнения, но официальные представители республики указывают на сотни погибших и раненых в результате интенсивного обстрела, затронувшего не только школу, но и другие районы.

Контекст эскалации конфликта

Трагедия произошла на фоне масштабной эскалации военных действий между Ираном и военными формированиями США и Израиля, которые ночью 28 февраля начали совместную операцию по территории страны. Удары наносились по ряду военных и стратегических объектов, в том числе по столице Тегерану, что вызвало ответные ракетные и авиаудары со стороны иранских вооружённых сил. Эскалация привела к многочисленным жертвам и разрушениям в различных провинциях республики.

Реакция официальных лиц

Президент Ирана назвал удар по школе “актом бесчеловечности” и обвинил агрессоров в нарушении международных норм. Представители МИД и прокуратуры призвали международное сообщество осудить атаку и принять меры по защите гражданских лиц в зоне конфликта. Власти также подчеркнули, что большая часть погибших — дети, что вызывает особую обеспокоенность по всему миру.

Помощь и последствия

Местные службы экстренного реагирования выехали к месту разрушенного здания, где продолжаются поисково-спасательные работы. Раненые доставляются в ближайшие больницы, а семьи жертв получают первую помощь. Инцидент стал одной из самых трагических частей обострившегося конфликта, в результате которого уже сообщается о сотнях погибших и тысячах пострадавших по всей стране.