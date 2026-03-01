18+
01.03.2026, 16:02

Март принесет первые «желтые» сигналы

Новости Мира 0 429

Астрономы предупреждают жителей Земли о возможных геомагнитных возмущениях в марте 2026 года. Несмотря на то, что сильные бури пока не ожидаются, космическая погода может преподнести несколько кратковременных всплесков активности, особенно во второй половине месяца, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Легкая тревога с первого дня весны

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уже 1 марта магнитосфера Земли будет находиться в состоянии повышенной активности. Это означает вероятность слабых геомагнитных возмущений, которые, однако, не представляют угрозы для здоровья людей или стабильности техники.

Середина марта: солнечные «желтые» дни

Наиболее напряженным периодом специалисты называют интервал с 12 по 20 марта. В это время геомагнитный индекс Kp будет удерживаться в «желтой» зоне. Этот индекс отражает уровень возмущенности магнитного поля Земли в трехчасовых интервалах и является основным показателем для оценки космической погоды. Кроме того, небольшие вспышки активности возможны 23 и 24 марта.

Солнце возвращается к спокойствию

Астрономы отмечают, что Солнце постепенно стабилизирует свое поведение. В последние недели активность в основном связана с колебаниями солнечного ветра, который пока не демонстрирует серьезных возмущений.

"В результате геомагнитный индекс Kp в последние дни также незначительно повышен и иногда выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное", – сообщили ученые.

Что это значит для обычных людей

Хотя март обещает лишь умеренную солнечную активность, ученые напоминают о возможных кратковременных сбоях в работе навигационных систем, радиосвязи и других чувствительных к магнитным возмущениям устройств. Для большинства жителей Земли это не станет ощутимой проблемой, но внимательность к новостям о космической погоде не помешает.

