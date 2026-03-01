Март принесет первые «желтые» сигналы

Астрономы предупреждают жителей Земли о возможных геомагнитных возмущениях в марте 2026 года. Несмотря на то, что сильные бури пока не ожидаются, космическая погода может преподнести несколько кратковременных всплесков активности, особенно во второй половине месяца, сообщает Lada.kz.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уже 1 марта магнитосфера Земли будет находиться в состоянии повышенной активности. Это означает вероятность слабых геомагнитных возмущений, которые, однако, не представляют угрозы для здоровья людей или стабильности техники.
Наиболее напряженным периодом специалисты называют интервал с 12 по 20 марта. В это время геомагнитный индекс Kp будет удерживаться в «желтой» зоне. Этот индекс отражает уровень возмущенности магнитного поля Земли в трехчасовых интервалах и является основным показателем для оценки космической погоды. Кроме того, небольшие вспышки активности возможны 23 и 24 марта.
Астрономы отмечают, что Солнце постепенно стабилизирует свое поведение. В последние недели активность в основном связана с колебаниями солнечного ветра, который пока не демонстрирует серьезных возмущений.
"В результате геомагнитный индекс Kp в последние дни также незначительно повышен и иногда выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное", – сообщили ученые.
Хотя март обещает лишь умеренную солнечную активность, ученые напоминают о возможных кратковременных сбоях в работе навигационных систем, радиосвязи и других чувствительных к магнитным возмущениям устройств. Для большинства жителей Земли это не станет ощутимой проблемой, но внимательность к новостям о космической погоде не помешает.
