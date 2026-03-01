18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.03.2026, 17:23

Иран объявил священную месть: джихад против США и Израиля

Новости Мира 0 813

В Иране произошёл беспрецедентный политический и военный раскол, который может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Аятолла Макарем Ширази официально объявил джихад — священную войну — против Соединённых Штатов и Израиля, что стало реакцией на резонансное убийство верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщили иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, которое распространило заявление духовного лидера через свой Telegram-канал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ana Beltran/Reuters
Фото: Ana Beltran/Reuters

Причины объявления джихада

По словам Ширази, весь народ Ирана, а также мусульманский мир в целом, обязан «отомстить за кровь верховного лидера». Он напрямую возложил ответственность за ликвидацию Хаменеи на США и Израиль, охарактеризовав эти государства как «зловредные и высокомерные режимы». Аятолла подчеркнул, что совместные военные действия Вашингтона и Тель-Авива стали катализатором кризиса, и назвал религиозным долгом каждого мусульманина искоренить «зло этих преступников».

Слова духовного лидера отражают настроения радикально настроенной части населения и свидетельствуют о намерении Ирана реагировать на международное давление не только дипломатическими методами, но и военными.

Военные действия начинаются

Уже утром 28 февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем начали масштабную военную операцию на территории Ирана. Президент США в национальном обращении заявил, что удары стали неизбежным шагом после того, как терпение международного сообщества иссякло в связи с ядерными амбициями Тегерана.

В ходе операции были поражены ключевые объекты, включая столицу страны. Среди целей, подвергшихся атаке, оказалась и резиденция верховного лидера Али Хаменеи, в результате чего он погиб. Этот шаг США и Израиля вызвал немедленную и решительную реакцию со стороны Ирана.

Ответный удар Ирана

В ответ Исламская Республика провела массированные удары с использованием ракет и беспилотников по территории Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке. Военные аналитики отмечают, что Тегеран показал готовность использовать весь доступный арсенал, чтобы продемонстрировать свою мощь и заставить США и Израиль учитывать последствия своих действий.

Международная реакция и последствия

Объявление джихада и последовавшие боевые действия уже вызывают серьёзное беспокойство в мировом сообществе. Эксперты предупреждают о возможности широкомасштабного конфликта, затрагивающего не только Ближний Восток, но и глобальные энергетические рынки, международные транспортные маршруты и безопасность гражданских лиц.

В крупнейших городах Европы и Азии прошли акции солидарности с народом Ирана, а также протестные митинги против военной эскалации. Представители международных организаций призывают к немедленному прекращению огня и запуску дипломатических переговоров, однако обострение конфликта пока не утихает.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь