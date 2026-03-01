Иран объявил священную месть: джихад против США и Израиля

В Иране произошёл беспрецедентный политический и военный раскол, который может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Аятолла Макарем Ширази официально объявил джихад — священную войну — против Соединённых Штатов и Израиля, что стало реакцией на резонансное убийство верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщили иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, которое распространило заявление духовного лидера через свой Telegram-канал , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ana Beltran/Reuters

Причины объявления джихада

По словам Ширази, весь народ Ирана, а также мусульманский мир в целом, обязан «отомстить за кровь верховного лидера». Он напрямую возложил ответственность за ликвидацию Хаменеи на США и Израиль, охарактеризовав эти государства как «зловредные и высокомерные режимы». Аятолла подчеркнул, что совместные военные действия Вашингтона и Тель-Авива стали катализатором кризиса, и назвал религиозным долгом каждого мусульманина искоренить «зло этих преступников».

Слова духовного лидера отражают настроения радикально настроенной части населения и свидетельствуют о намерении Ирана реагировать на международное давление не только дипломатическими методами, но и военными.

Военные действия начинаются

Уже утром 28 февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем начали масштабную военную операцию на территории Ирана. Президент США в национальном обращении заявил, что удары стали неизбежным шагом после того, как терпение международного сообщества иссякло в связи с ядерными амбициями Тегерана.

В ходе операции были поражены ключевые объекты, включая столицу страны. Среди целей, подвергшихся атаке, оказалась и резиденция верховного лидера Али Хаменеи, в результате чего он погиб. Этот шаг США и Израиля вызвал немедленную и решительную реакцию со стороны Ирана.

Ответный удар Ирана

В ответ Исламская Республика провела массированные удары с использованием ракет и беспилотников по территории Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке. Военные аналитики отмечают, что Тегеран показал готовность использовать весь доступный арсенал, чтобы продемонстрировать свою мощь и заставить США и Израиль учитывать последствия своих действий.

Международная реакция и последствия

Объявление джихада и последовавшие боевые действия уже вызывают серьёзное беспокойство в мировом сообществе. Эксперты предупреждают о возможности широкомасштабного конфликта, затрагивающего не только Ближний Восток, но и глобальные энергетические рынки, международные транспортные маршруты и безопасность гражданских лиц.

В крупнейших городах Европы и Азии прошли акции солидарности с народом Ирана, а также протестные митинги против военной эскалации. Представители международных организаций призывают к немедленному прекращению огня и запуску дипломатических переговоров, однако обострение конфликта пока не утихает.