18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.03.2026, 17:45

Иран не будет блокировать Ормузский пролив — заявление военного руководителя

Новости Мира 0 387

Иран заявляет, что не намерен перекрывать Ормузский пролив для нефтяных танкеров и позволит судам проходить через него до нового распоряжения. Такое заявление сделал бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи. Он также подчеркнул, что американские военные считаются законными целями для ударов со стороны Ирана в текущих обстоятельствах, передаёт Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Обложка © ТАСС / Mathieu Pattier
Обложка © ТАСС / Mathieu Pattier

Иран не будет блокировать Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров, заявил экс‑командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи. По его словам, правительство разрешает проход судов через этот важный морской путь до особого распоряжения высшего руководства страны.

Ормузский пролив является стратегическим маршрутом мировой торговли нефтью: через него ежегодно проходит значительная часть экспортных поставок энергоресурсов.

Угрозы и контекст

Несмотря на открытость пролива, Резаи предупредил, что американские военные стали законной целью для ударов со стороны Ирана, что отражает резкое обострение военной обстановки в регионе. Он отметил, что это изменение статуса целей вызвано текущими военными действиями и необходимостью реагировать на угрозы, которые Тегеран считает исходящими от США.

Военные операции в регионе

В последние дни военная активность в Иране усилилась: утром 28 февраля 2026 года Соединённые Штаты и Израиль начали совместную военную операцию на территории Ирана. Удары пришлись по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. Как объяснили в Белом доме, эти действия направлены на противодействие предполагаемым ракетным и ядерным угрозам, которые, как утверждается в американских источниках, исходят от Ирана.

В ответ КСИР объявил о начале собственной операции, в ходе которой запустил ракеты и беспилотники по целям в регионе. В разных странах ближневосточного региона прозвучали тревоги и сообщения о ракетных ударах по военным базам.

Последствия для международной торговли

Закрытие Ормузского пролива в прошлом вызывало рост цен на нефть на мировых рынках, поскольку через него проходит значительная часть экспортных энергоресурсов. В текущих условиях Иран подтвердил, что пролив останется открытым, что должно снизить риск дополнительного роста цен на нефть и поддержать стабильность поставок сырья на внешние рынки.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь