Иран не будет блокировать Ормузский пролив — заявление военного руководителя

Иран заявляет, что не намерен перекрывать Ормузский пролив для нефтяных танкеров и позволит судам проходить через него до нового распоряжения. Такое заявление сделал бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи. Он также подчеркнул, что американские военные считаются законными целями для ударов со стороны Ирана в текущих обстоятельствах, передаёт Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Обложка © ТАСС / Mathieu Pattier

Иран не будет блокировать Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров, заявил экс‑командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи. По его словам, правительство разрешает проход судов через этот важный морской путь до особого распоряжения высшего руководства страны.

Ормузский пролив является стратегическим маршрутом мировой торговли нефтью: через него ежегодно проходит значительная часть экспортных поставок энергоресурсов.

Угрозы и контекст

Несмотря на открытость пролива, Резаи предупредил, что американские военные стали законной целью для ударов со стороны Ирана, что отражает резкое обострение военной обстановки в регионе. Он отметил, что это изменение статуса целей вызвано текущими военными действиями и необходимостью реагировать на угрозы, которые Тегеран считает исходящими от США.

Военные операции в регионе

В последние дни военная активность в Иране усилилась: утром 28 февраля 2026 года Соединённые Штаты и Израиль начали совместную военную операцию на территории Ирана. Удары пришлись по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. Как объяснили в Белом доме, эти действия направлены на противодействие предполагаемым ракетным и ядерным угрозам, которые, как утверждается в американских источниках, исходят от Ирана.

В ответ КСИР объявил о начале собственной операции, в ходе которой запустил ракеты и беспилотники по целям в регионе. В разных странах ближневосточного региона прозвучали тревоги и сообщения о ракетных ударах по военным базам.

Последствия для международной торговли

Закрытие Ормузского пролива в прошлом вызывало рост цен на нефть на мировых рынках, поскольку через него проходит значительная часть экспортных энергоресурсов. В текущих условиях Иран подтвердил, что пролив останется открытым, что должно снизить риск дополнительного роста цен на нефть и поддержать стабильность поставок сырья на внешние рынки.