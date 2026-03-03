Цена билетов на рейсы из Дубая в РФ поднялась до 360 тыс. рублей

Ситуация с авиаперелетами из Дубая в российские города достигла критической отметки: стоимость билетов в одну сторону для семьи может доходить до 360 тысяч рублей. Такую цифру назвала россиянка, застрявшая на курорте из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Сообщение об этом распространило агентство РИА Новости , передает Lada.kz.

© REUTERS / Raghed Waked

Семья в панике: вылет осложнен геополитикой

По словам женщины, она прилетела на отдых вместе с мужем и двумя детьми, включая младенца. Хотя путевка семьи завершалась 5 марта, пара решила вернуться домой раньше запланированного срока. Однако столкнулась с резким скачком цен на авиабилеты.

«Цены на билеты просто космические», — отметила россиянка. На полет в Новосибирск или Екатеринбург для четверых потребуется около 360 тысяч рублей, что многократно превышает обычную стоимость.

Туроператор молчит: попытки изменить билет безуспешны

Женщина сама мониторила стоимость перелетов и пыталась связаться с туроператором. Она предлагала доплату за замену билета на другой рейс, но ответа так и не получила. Ситуация осложняется тревогой за безопасность детей.

«Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу», — признается россиянка.

Мошенники пользуются паникой туристов

Местные СМИ сообщают, что среди застрявших россиян активизировались мошенники. Злоумышленники предлагают вылет в соседние страны, откуда якобы можно вернуться в Россию. При этом многие туристы уже стали жертвами обмана, переплачивая за сомнительные маршруты.

Эксперты отмечают, что резкий рост цен и отсутствие оперативной поддержки туроператоров создают реальную угрозу для семей с детьми, оказавшихся в зоне нестабильности.