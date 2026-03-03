18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.03.2026, 14:13

Джим Керри умер? Волочкова шокировала Сеть сенсационным заявлением

Новости Мира

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания, на этот раз из-за громкого заявления о голливудской звезде Джим Керри. Балерина утверждает, что актер, с которым у нее были романтические отношения, уже давно скончался, а в последние годы на публике появляется его двойник. Это заявление поддержало циркулирующую в сети конспирологическую теорию о подмене Керри, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Francois Durand/Getty Images
Фото: Francois Durand/Getty Images

Балет и Голливуд: история встречи

По словам Волочковой, их знакомство состоялось в 2001 году благодаря продюсеру Бобу Ван Ронкелю, который связывал голливудских артистов с российскими театральными сценами. Анастасия вспоминает, что Керри прилетал в Москву несколькими частными самолетами, чтобы посетить ее спектакль «Жизель» в Большом театре. Балерина подчеркивает, что их встреча носила не только профессиональный, но и личный характер.

Волочкова описывает Керри как человека глубокого и ранимого. В момент знакомства она жила с российским бизнесменом Сулейман Керимов, который обеспечил высокий уровень охраны, проявляя ревность. Тем не менее балерина называет свои отношения с актером чисто романтическими и духовными, отмечая, что их общение было основано на взаимном понимании и близости душ.

Роман, гастроли и личная связь

Анастасия вспоминает, что их встречи продолжались во время гастролей по США. Она подчеркивает, что несмотря на внешнюю легкость и юмор Керри на экране, за этим скрывался человек с израненной душой, созвучной ее собственной. Волочкова рассказывает, как они вместе исследовали Москву, гуляли по Воробьевым горам и находили уединение среди поклонников, чтобы просто поговорить. Именно такие моменты, по ее словам, раскрывали настоящую глубину личности актера.

Балерина утверждает, что после расставания с Керимовым их пути снова пересеклись в США, где начались настоящие романтические отношения. Волочкова подчеркивает, что знает Керри не только физически, но и духовно, что, по ее мнению, делает невозможной замену актера кем-либо другим.

Теория двойника и связь с Эпштейном

Волочкова связывает появление двойника Керри с делом Джеффри Эпштейн и другими глобальными событиями, утверждая, что нынешний человек на публике — это «фейк». Она добавила, что ни премии, ни автографы не могут заменить личность настоящего Джима Керри, поскольку только он сам мог дарить людям радость и творчество.

Конспирология и французская премия

26 февраля актер получил французскую национальную кинопремию «Сезар» за вклад в кинематограф, произнеся благодарственную речь на французском языке. Однако его изменившаяся внешность вызвала волну обсуждений: сторонники теорий заговора утверждают, что на церемонии был не сам Керри, а его двойник. В качестве доказательств приводятся различия в форме глаз, цвете, голосе и мимике по сравнению с фотографиями десятилетней давности.

Волочкова, со своей стороны, категорически отвергает любые сомнения в том, что она знала настоящего Джима Керри и подчеркивает, что никакой двойник не способен заменить настоящую личность, которая вдохновляла миллионы зрителей по всему миру.

0
0
1
