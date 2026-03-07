18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.03.2026, 09:31

В Китае испытали первую в мире «летающую электростанцию»

Новости Мира 0 459

В юго-западном Китае состоялось испытание необычного летательного аппарата S2000, предназначенного для выработки электроэнергии на большой высоте, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Аппарат для добычи энергии из высотного ветра

В Китае протестировали новый летательный аппарат, получивший название S2000, который отличается от традиционных самолётов или дирижаблей. Большая серебристая конструкция, наполненная гелием, поднялась в небо над юго-западной частью страны и была соединена с землей длинным высокопрочным кабелем.

Как сообщает издание Daily Galaxy, устройство разработано не для перевозки пассажиров или грузов. Его основная задача – получать энергию из воздушных потоков на большой высоте.

Испытания на высоте 2000 метров

Во время тестового полета аппарат находился в воздухе несколько часов и достиг высоты 2000 метров. На таких высотах ветер значительно сильнее и стабильнее, чем у поверхности земли.

Используя бортовые системы, устройство улавливало кинетическую энергию ветра, находясь в неподвижном состоянии в режиме зависания. Главной задачей испытания было подтверждение того, что система мегаваттного класса способна безопасно функционировать, оставаясь привязанной к наземной станции.

Контроль устойчивости системы

Испытания проводила команда пекинской компании Linyi Yunchuan Energy Technology. Специалисты внимательно отслеживали устойчивость аппарата при различных скоростях ветра.

Особое внимание уделялось тому, как кабель выдерживает натяжение на большой высоте, а также эффективности внутренних систем, преобразующих движение воздуха в электрическую энергию. По данным портала Interesting Engineering, во время подъема и зависания аппарат сохранял стабильность.

Летающая турбина вместо традиционной

Созданный дирижабль является результатом сотрудничества частной компании с несколькими научно-исследовательскими учреждениями. По сути, он работает как летающая ветровая турбина: гелиевая оболочка обеспечивает подъемную силу, позволяя конструкции удерживаться в воздухе, а встроенные системы преобразуют энергию ветра в электричество.

В отличие от классических ветровых турбин, установленных на башнях, подобная система может подниматься в слои атмосферы, где энергетический потенциал ветра значительно выше.

Перспективы использования

Одной из главных целей проекта является обеспечение электроэнергией удалённых регионов, где строительство традиционных энергетических объектов затруднено или экономически невыгодно.

Благодаря мобильности установка может быть развёрнута в различных местах в зависимости от сезона или текущих потребностей региона.

Результаты первых испытаний

Испытание, проведённое в провинции Сычуань, стало первым случаем, когда система подобной мощности была поднята на столь большую высоту.

Во время полёта аппарат находился в воздухе около 30 минут и достиг максимальной высоты 2000 метров над землей. Собранные данные будут использованы на следующем этапе разработки. В настоящее время специалисты анализируют износ компонентов из углеродного волокна и эффективность работы генераторов.

1
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

