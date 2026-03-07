Витаминная ловушка: врач объяснила, какие БАДы нужно принимать с осторожностью

Неконтролируемый прием витаминов и минеральных добавок может вызвать серьезные осложнения, поэтому их рекомендуется употреблять только после консультации с врачом, передает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru .

Фото: Pixabay

В современных БАДах указываются положительные эффекты: улучшение самочувствия, профилактика окислительного стресса и старения, повышение работоспособности, поддержка нервной системы и работы желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, при их приеме необходим индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, образа жизни и особенностей питания. Во многих случаях потребность в конкретной добавке может быть восполнена правильным рационом, без дополнительных препаратов.

Даже разрешенные БАДы содержат не только витамины и минералы, но и вспомогательные вещества: консерванты, красители, ароматизаторы, влагоудерживающие компоненты. Если человек одновременно принимает несколько добавок, все эти компоненты суммируются, создавая нагрузку на почки, печень и желчевыделительную систему. Чтобы снизить риск негативного воздействия, специалисты советуют: проверять состав, выбирать препараты с сертификатом GMP, не принимать более 3ө5 добавок в день и употреблять их после еды.

Витамины и минералы, опасные при передозировке

Витамин А (ретинол) помогает при заболеваниях глаз, кожи и хронических болезнях органов дыхания, но избыток приводит к гипервитаминозу: сонливости, вялости, головной боли, тошноте, рвоте, повышению температуры, болезненности костей, кожным высыпаниям и поражению печени. Противопоказан при заболеваниях желчевыводящих путей, панкреатите и нефритах, а также курильщикам.

Витамин D3 (колекальциферол) нормализует кальциевый обмен, однако его избыток вызывает отложения кальция в почках и развитие мочекаменной болезни.

Железо назначают при низком гемоглобине и ферритине крови, но при передозировке возможно тошнота, рвота и повреждение печени.

Витамин В3 (никотинамид, ниацин) используется для улучшения состояния кожи, но дозировка выше 3000 мг в день может вызвать желтуху, ухудшение зрения, повышение глюкозы и поражение печени.

Цинк необходим для работы иммунной системы и здоровья кожи и волос, но переизбыток вызывает головные боли и расстройства ЖКТ.

Магний поддерживает нервную и сердечно-сосудистую системы, однако при приеме более 600 мг в сутки может развиться мышечная слабость, падение давления, расстройства пищеварения и проблемы с дыханием.

Витамин Е полезен для репродуктивной функции и кожи, но высокие дозы могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Особенно важно соблюдать осторожность детям, беременным, а также людям с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Рекомендуется получать рекомендации врача по суточной дозе, длительности курса и кратности приема. Постоянное употребление БАДов без контроля специалистов не рекомендовано.

Правильное питание снижает потребность в БАДах

Чтобы снизить зависимость от добавок, важно наладить полноценное питание и соблюдать режим трехразового приема пищи. Ежедневно рекомендуется:

Белки: 80-90 г/сут (1,5-2 г/кг массы тела), включая мясо (баранина, говядина, телятина, курица, индейка), рыбу (треска, лосось) и растительные источники (бобовые, горох).

Жиры: 60-130 г/сут (1-1,5 г/кг массы тела), включая оливковое, льняное, кокосовое и сливочное масла.

Углеводы: 130 г/сут (3-5 г/кг массы тела), преимущественно цельнозерновые злаки, овощи, фрукты и ягоды.

Вода: 30 мл/кг массы тела в сутки, при отсутствии заболеваний мочевыделительной системы.

Системный подход к питанию позволяет обеспечить организм необходимыми веществами и свести к минимуму необходимость в дополнительных пищевых добавках.