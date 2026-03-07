18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.03.2026, 10:24

Витаминная ловушка: врач объяснила, какие БАДы нужно принимать с осторожностью

Новости Мира 0 460

Неконтролируемый прием витаминов и минеральных добавок может вызвать серьезные осложнения, поэтому их рекомендуется употреблять только после консультации с врачом, передает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В современных БАДах указываются положительные эффекты: улучшение самочувствия, профилактика окислительного стресса и старения, повышение работоспособности, поддержка нервной системы и работы желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, при их приеме необходим индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, образа жизни и особенностей питания. Во многих случаях потребность в конкретной добавке может быть восполнена правильным рационом, без дополнительных препаратов.

Даже разрешенные БАДы содержат не только витамины и минералы, но и вспомогательные вещества: консерванты, красители, ароматизаторы, влагоудерживающие компоненты. Если человек одновременно принимает несколько добавок, все эти компоненты суммируются, создавая нагрузку на почки, печень и желчевыделительную систему. Чтобы снизить риск негативного воздействия, специалисты советуют: проверять состав, выбирать препараты с сертификатом GMP, не принимать более 3ө5 добавок в день и употреблять их после еды.

Витамины и минералы, опасные при передозировке

Витамин А (ретинол) помогает при заболеваниях глаз, кожи и хронических болезнях органов дыхания, но избыток приводит к гипервитаминозу: сонливости, вялости, головной боли, тошноте, рвоте, повышению температуры, болезненности костей, кожным высыпаниям и поражению печени. Противопоказан при заболеваниях желчевыводящих путей, панкреатите и нефритах, а также курильщикам.

Витамин D3 (колекальциферол) нормализует кальциевый обмен, однако его избыток вызывает отложения кальция в почках и развитие мочекаменной болезни.

Железо назначают при низком гемоглобине и ферритине крови, но при передозировке возможно тошнота, рвота и повреждение печени.

Витамин В3 (никотинамид, ниацин) используется для улучшения состояния кожи, но дозировка выше 3000 мг в день может вызвать желтуху, ухудшение зрения, повышение глюкозы и поражение печени.

Цинк необходим для работы иммунной системы и здоровья кожи и волос, но переизбыток вызывает головные боли и расстройства ЖКТ.

Магний поддерживает нервную и сердечно-сосудистую системы, однако при приеме более 600 мг в сутки может развиться мышечная слабость, падение давления, расстройства пищеварения и проблемы с дыханием.

Витамин Е полезен для репродуктивной функции и кожи, но высокие дозы могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Особенно важно соблюдать осторожность детям, беременным, а также людям с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Рекомендуется получать рекомендации врача по суточной дозе, длительности курса и кратности приема. Постоянное употребление БАДов без контроля специалистов не рекомендовано.

Правильное питание снижает потребность в БАДах

Чтобы снизить зависимость от добавок, важно наладить полноценное питание и соблюдать режим трехразового приема пищи. Ежедневно рекомендуется:

  • Белки: 80-90 г/сут (1,5-2 г/кг массы тела), включая мясо (баранина, говядина, телятина, курица, индейка), рыбу (треска, лосось) и растительные источники (бобовые, горох).
  • Жиры: 60-130 г/сут (1-1,5 г/кг массы тела), включая оливковое, льняное, кокосовое и сливочное масла.
  • Углеводы: 130 г/сут (3-5 г/кг массы тела), преимущественно цельнозерновые злаки, овощи, фрукты и ягоды.
  • Вода: 30 мл/кг массы тела в сутки, при отсутствии заболеваний мочевыделительной системы.

Системный подход к питанию позволяет обеспечить организм необходимыми веществами и свести к минимуму необходимость в дополнительных пищевых добавках.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь