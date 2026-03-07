В Таиланде мужчина протаранил кафе, где ужинала его бывшая жена

В провинции Бурирам 62-летний мужчина на пикапе въехал в веранду кафе, где находилась его бывшая жена с друзьями, травмы получили несколько человек, передает Lada.kz со ссылкой на The Thaiger .

Фото: Facebook / Chonyuen Wisutthipat

Инцидент произошел вечером в провинции Бурирам, Таиланд. 34-летняя Пенсри вместе с семью друзьями отмечала отъезд знакомого за границу. В районе девяти часов вечера белый пикап на большой скорости врезался в их столик на веранде кафе, в результате чего пострадали семь человек, двое из которых были госпитализированы в критическом состоянии. Лишь один участник застолья остался без травм.

За рулем автомобиля находился бывший муж Пенсри, 62-летний Саморн. По словам друзей женщины, мужчина несколько раз проезжал мимо кафе и наблюдал за компанией, возможно, из-за ревности к новому бойфренду бывшей супруги. Сам водитель заявил, что отвлекся, уронив телефон, и не осознавал, что его бывшая жена находится в кафе.

Полиция предъявила Саморну обвинение в неосторожном вождении. В случае если будет доказан умысел, дело может быть переквалифицировано в покушение на причинение тяжкого вреда.