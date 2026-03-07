18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.03.2026, 13:46

Эксперт назвала оттенки волос, которых стоит избегать женщинам после 40 лет

Новости Мира 0 541

После 40 лет выбор цвета волос требует особого подхода, так как неправильный оттенок может подчеркнуть морщины и сделать лицо более уставшим, передает Lada.kz со ссылкой на Доктора Питера.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цвет волос играет важную роль в преображении внешности женщины. После сорока лет выбор оттенка становится особенно критичным: удачно подобранный тон способен добавить сияния, тепла и свежести лицу, смягчить мелкие морщинки и подчеркнуть выразительность глаз, тогда как неудачный оттенок может подчеркнуть недостатки кожи и визуально состарить лицо.

Как отмечает эксперт издания SheFinds Лиза Купидо, то, что выглядело удачно в 20 лет, может совершенно иначе проявиться после 40, поэтому важно учитывать текущий цвет лица и образ жизни.

Специалист назвала несколько оттенков, которые женщинам 40+ лучше обходить стороной:

  • Ультрачерный (Jet Black). Такой насыщенный черный цвет выглядит резко, особенно с возрастом, когда контраст между волосами, бровями и тоном лица уменьшается. Глубокий черный оттенок может подчеркивать морщины, тени и темные круги под глазами, создавая эффект строгости, а не сияния.
  • Пепельная блондинка (Ashy Blonde). Холодные серые оттенки блонда лишают лицо тепла, могут подчеркивать бледность и делать цвет кожи тусклым.
  • Платиновая блондинка (Platinum Blonde). Несмотря на эффектность, платиновый блонд после 40 лет требует интенсивного обесцвечивания, что делает волосы сухими и ломкими. Холодный тон может подчеркнуть текстуру кожи и покраснения, а без мягкого окрашивания у корней или темных прядей цвет выглядит резким и искусственным.
  • Бургундский (Burgundy). Глубокие красно-фиолетовые оттенки бордового цвета могут конкурировать с тоном кожи, акцентируя покраснения и неровности. Темные винные оттенки создают тени вокруг подбородка и рта, что визуально старит лицо.
  • Светло-рыжий (Brassy Blonde). Оттенки с выраженными желтыми или оранжевыми полутонами могут подчеркнуть красноту кожи и сделать зубы менее яркими. Слишком теплый цвет часто выглядит неухоженным и старит лицо.
  • Мышино-коричневый (Mousy Brown). Малоконтрастный коричневый оттенок часто лишен глубины и теплоты, необходимых для оживления зрелой кожи. Такой тон может сливаться с лицом, делая цвет кожи блеклым и тусклым.

Эксперт подчёркивает: для женщин после 40 важен индивидуальный подход к выбору цвета волос. Подбирая оттенок, который гармонирует с тоном лица, можно подчеркнуть естественную красоту и создать эффект молодости и свежести.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь