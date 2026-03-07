Эксперт назвала оттенки волос, которых стоит избегать женщинам после 40 лет

После 40 лет выбор цвета волос требует особого подхода, так как неправильный оттенок может подчеркнуть морщины и сделать лицо более уставшим, передает Lada.kz со ссылкой на Доктора Питера .

Фото: Pixabay

Цвет волос играет важную роль в преображении внешности женщины. После сорока лет выбор оттенка становится особенно критичным: удачно подобранный тон способен добавить сияния, тепла и свежести лицу, смягчить мелкие морщинки и подчеркнуть выразительность глаз, тогда как неудачный оттенок может подчеркнуть недостатки кожи и визуально состарить лицо.

Как отмечает эксперт издания SheFinds Лиза Купидо, то, что выглядело удачно в 20 лет, может совершенно иначе проявиться после 40, поэтому важно учитывать текущий цвет лица и образ жизни.

Специалист назвала несколько оттенков, которые женщинам 40+ лучше обходить стороной:

Ультрачерный (Jet Black). Такой насыщенный черный цвет выглядит резко, особенно с возрастом, когда контраст между волосами, бровями и тоном лица уменьшается. Глубокий черный оттенок может подчеркивать морщины, тени и темные круги под глазами, создавая эффект строгости, а не сияния.

Пепельная блондинка (Ashy Blonde). Холодные серые оттенки блонда лишают лицо тепла, могут подчеркивать бледность и делать цвет кожи тусклым.

Платиновая блондинка (Platinum Blonde). Несмотря на эффектность, платиновый блонд после 40 лет требует интенсивного обесцвечивания, что делает волосы сухими и ломкими. Холодный тон может подчеркнуть текстуру кожи и покраснения, а без мягкого окрашивания у корней или темных прядей цвет выглядит резким и искусственным.

Бургундский (Burgundy). Глубокие красно-фиолетовые оттенки бордового цвета могут конкурировать с тоном кожи, акцентируя покраснения и неровности. Темные винные оттенки создают тени вокруг подбородка и рта, что визуально старит лицо.

Светло-рыжий (Brassy Blonde). Оттенки с выраженными желтыми или оранжевыми полутонами могут подчеркнуть красноту кожи и сделать зубы менее яркими. Слишком теплый цвет часто выглядит неухоженным и старит лицо.

Мышино-коричневый (Mousy Brown). Малоконтрастный коричневый оттенок часто лишен глубины и теплоты, необходимых для оживления зрелой кожи. Такой тон может сливаться с лицом, делая цвет кожи блеклым и тусклым.

Эксперт подчёркивает: для женщин после 40 важен индивидуальный подход к выбору цвета волос. Подбирая оттенок, который гармонирует с тоном лица, можно подчеркнуть естественную красоту и создать эффект молодости и свежести.