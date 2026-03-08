Врач назвала ошибки родителей, которые могут погубить зрение у детей

Детский офтальмолог рассказала о распространенных привычках и бытовых факторах, которые могут негативно влиять на зрение ребенка, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

За последние десять лет количество детей с нарушениями зрения увеличилось примерно на четверть. При этом специалисты связывают проблему не только с активным использованием гаджетов, но и с рядом бытовых привычек, на которые родители часто не обращают внимания. К моменту окончания школы близорукость выявляется уже примерно у каждого третьего подростка, а предпосылки к этому могут формироваться еще в раннем детстве. Об этом сообщила детский врач-офтальмолог первой категории клиники «Центр восстановления зрения» Амина Аушева.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является использование смартфона или планшета в полной темноте. Когда яркий экран контрастирует с темным помещением, зрачки ребенка постоянно сужаются и расширяются, что создает серьезную нагрузку на глазодвигательные мышцы и может привести к быстрому снижению остроты зрения. Чтобы снизить вред, врач рекомендует включать в комнате основной свет или хотя бы ночник, а также активировать на устройствах режим теплых оттенков экрана.

Еще одной распространенной проблемой специалист назвала отсутствие контроля за временем, которое дети проводят перед экраном. Некоторые родители считают, что если ребенок занят игрой на телефоне или планшете, это безопаснее, чем активные игры на улице. Однако для детей в возрасте от трех до семи лет допустимое время использования экранов составляет не более 20 минут в день. Младшим школьникам рекомендуется проводить за гаджетами до 40 минут, а подросткам — около полутора часов, но с обязательными перерывами. Превышение этих норм может привести не только к развитию миопии (близорукости), но и к синдрому «сухого глаза», когда слезная пленка пересыхает и веки начинают раздражать роговицу.

Для снижения нагрузки на зрение врач советует использовать таймеры на гаджетах и придерживаться правила «20-20-20»: каждые 20 минут ребенку следует переводить взгляд на 20 секунд на объект, расположенный примерно в шести метрах.

Также специалист обратила внимание на важность соблюдения правильной дистанции при чтении или работе с гаджетами. Если ребенок держит книгу или телефон слишком близко к лицу, хрусталик глаза вынужден сильнее изгибаться для фокусировки. Оптимальным считается расстояние 30-35 сантиметров до книги и не менее полуметра до компьютерного монитора. Врач советует придерживаться правила «вытянутой руки»: устройство должно находиться на таком расстоянии, чтобы локоть был почти полностью выпрямлен. Кроме того, важно, чтобы стол и стул соответствовали росту ребенка, иначе он будет вынужден наклоняться к тетради или экрану.

Еще одной ошибкой специалист назвала экономию на освещении. Слишком тусклый свет или дешевые светодиодные лампы с мерцанием заставляют глаза постоянно подстраиваться, что может приводить к спазмам сосудов сетчатки. По словам офтальмолога, для учебы и чтения лучше выбирать лампы с температурой свечения 4000–5000 Кельвинов, создающие нейтрально-белый свет, и следить за тем, чтобы освещение в комнате было равномерным и не образовывало резких теней.

Не менее важным фактором является регулярная профилактика. Некоторые заболевания, в том числе астигматизм или врожденная дальнозоркость, могут долгое время протекать без выраженных симптомов. Ребенок может не жаловаться на ухудшение зрения, поскольку не знает, каким оно должно быть в норме. Если подобные нарушения не выявить до 7–10 лет, в более старшем возрасте их корректировать значительно сложнее. Поэтому специалисты рекомендуют проходить осмотр у офтальмолога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб.

Кроме того, на состояние зрения может влиять питание. Частое употребление фастфуда, чипсов и сладких газированных напитков не обеспечивает организм веществами, необходимыми для здоровья сетчатки. Дефицит витаминов A и E, цинка, а также жирных кислот омега-3 способен ослаблять структуры глаза и провоцировать воспалительные процессы, нарушающие микроциркуляцию крови. Врачи советуют регулярно включать в рацион морковь, жирную рыбу, орехи и свежую зелень.

Еще один фактор риска связан с несоблюдением гигиены. Привычка тереть глаза грязными руками, пользоваться чужими полотенцами или косметикой, а также сон в контактных линзах может привести к инфекциям, конъюнктивиту и микротравмам роговицы.

Специалист напомнила, что формирование зрения продолжается до совершеннолетия. Комплексный подход, включающий ограничение экранного времени, правильное освещение, сбалансированное питание и регулярные визиты к офтальмологу, может снизить риск развития глазных заболеваний примерно на 60-70%. По словам врача, заботиться о здоровье глаз ребенка необходимо с самого раннего возраста, не дожидаясь появления первых жалоб.