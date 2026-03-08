18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.03.2026, 10:57

При какой температуре у ребенка необходимо срочно обращаться к врачу

Педиатр рассказала, какие симптомы при высокой температуре у детей могут указывать на необходимость срочной медицинской помощи, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Pixabay
Повышение температуры у ребенка может быть сигналом о развитии различных заболеваний, однако в некоторых случаях состояние требует незамедлительного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщила врач-педиатр Анна Левадная.

По словам специалиста, особенно настораживающей считается ситуация, когда температура поднимается выше 39,5 градуса и не снижается. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Кроме того, медик отметила, что существует ряд так называемых «красных флагов», при появлении которых родителям следует незамедлительно показать ребенка специалисту. К таким симптомам относятся судороги, выраженная вялость, спутанность сознания и сильная головная боль.

Также поводом для срочного обращения за медицинской помощью могут стать невозможность наклонить голову так, чтобы подбородок коснулся груди, повышенная чувствительность к свету, боль в груди и выраженная одышка.

Отдельное внимание врач обратила на состояние младенцев. По ее словам, детей младше трех месяцев необходимо показывать врачу при любом недомогании, вне зависимости от того, насколько высокой является температура.

В то же время, если температура держится менее трех дней, ребенок остается активным, пьет достаточное количество жидкости и его общее состояние оценивается как удовлетворительное, допускается временное наблюдение в домашних условиях.

При этом специалист подчеркнула, что если температура выше 37,5 градуса сохраняется более недели и при этом не сопровождается явными симптомами заболевания, необходимо провести более детальное медицинское обследование. Оно может включать анализ крови, анализ мочи, а также проверку уровня гормонов.

Кроме того, обратиться к врачу рекомендуется и в тех случаях, когда состояние ребенка не улучшается спустя трое суток или к лихорадке начинают добавляться новые симптомы.

