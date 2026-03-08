18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.03.2026, 12:51

Кинолог объяснил, как собаки ощущают боль и эмоции человека

Новости Мира 0 372

Животные способны реагировать на состояние здоровья и настроение хозяина благодаря обонянию, наблюдательности и зеркальным нейронам, рассказал президент РКФ Владимир Голубев, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы способны «чувствовать» изменения в состоянии здоровья или настроении человека. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев пояснил, что подобная способность связана с уникальными обонятельными возможностями собак и их внимательностью к поведению человека.

Голубев отметил, что собаки давно применяются в терапевтических целях: специально обученные животные способны выявлять колебания сахара в крови и предупреждать хозяев о проблемах со здоровьем. Эти возможности основаны не на мистике, а на научно доказанных способностях обоняния и наблюдательности собак.

Кинолог объяснил, что процессы в организме человека имеют специфический запах, который животные способны улавливать, тогда как сам человек его не ощущает. Обученные собаки могут предупреждать о проблеме, проявляя поведение, например, поскуливая, тыкая носом или скребя лапой. Домашние питомцы со временем также могут научиться замечать изменения в состоянии здоровья владельца, наблюдая за его действиями. Например, если хозяин внезапно прилег, собака может понять, что человеку нехорошо.

Особое внимание Голубев уделил влиянию эмоций человека на собаку. Стресс вызывает выброс гормонов, потоотделение и слезотечение – животное способно «услышать» и «понять» эти сигналы. По мнению ученых, у собак есть зеркальные нейроны, что позволяет им не только считывать эмоции человека, но и «отзеркаливать» их. Примером служит реакция на зевоту: питомец часто повторяет ее вслед за человеком.

Собаки могут демонстрировать сочувствие, принося игрушки, поскуливая или укладывая голову на колени хозяина. Венгерские исследователи подтвердили, что даже звук плача вызывает у животных стресс и учащение сердцебиения, что показывает, что им не обязательно видеть визуальный сигнал – достаточно голоса человека.

Президент РКФ подчеркнул, что понимание эмоций человека активно используется в дрессировке. Собаки воспринимают интонации голоса и хорошо различают спокойный строгий тон, поэтому крик или запугивание не нужны для коррекции поведения.

Голубев также обратил внимание на важность эмоционального фона в доме.

Если члены семьи постоянно ругаются, это негативно сказывается на состоянии собаки. Она может пребывать в хроническом стрессе, который будет сопровождаться, например, бессонницей, беспокойством, навязчивым вылизыванием, - рассказал кинолог.

