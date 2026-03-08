Растворяют тела: в Великобритании внедряют новый способ похорон

В Шотландии внедрили альтернативную процедуру погребения, известную как щелочной гидролиз, которую сторонники называют более экологичной альтернативой кремации, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.
По данным Daily Mail, Шотландия стала первым регионом Соединенного Королевства, где начали применять альтернативный способ погребения, известный как щелочной гидролиз. В неофициальной форме данный метод иногда называют «варкой в мешке». Технология предполагает растворение тела в специальной стерильной жидкости с последующей утилизацией остатков через систему канализации. Сторонники метода считают его более экологичной альтернативой традиционной кремации, поскольку она требует сжигания значительного объема природного газа.
Процедура проходит в несколько этапов. Сначала тело умершего помещают в биоразлагаемый саван, который чаще всего изготавливается из натуральных материалов, например шелка или шерсти. Затем его укладывают в герметичную стальную камеру.
После этого емкость заполняют раствором, который на 95% состоит из воды и на 5% – из щелочного вещества, такого как гидроксид калия. Камеру герметично закрывают и нагревают под давлением до температуры около 150 градусов Цельсия.
В течение трех-четырех часов внутри резервуара воспроизводятся процессы разложения, которые при обычном захоронении в гробу могут занимать десятилетия. После завершения процедуры полученную жидкость охлаждают, подвергают дополнительной обработке и затем сливают в канализацию, где она смешивается с обычными сточными водами.
Компания Kindly Earth, обладающая эксклюзивными правами на производство оборудования для щелочного гидролиза в Шотландии, утверждает, что образующиеся жидкие отходы являются полностью стерильными. По данным разработчиков технологии, в жидкости не остается твердых частиц и следов ДНК.
После переработки в растворе сохраняются лишь природные соединения – белки, пептиды, сахара и соли. В конечном итоге вода возвращается в природный гидрологический цикл.
