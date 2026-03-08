18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.03.2026, 14:53

Растворяют тела: в Великобритании внедряют новый способ похорон

Новости Мира

В Шотландии внедрили альтернативную процедуру погребения, известную как щелочной гидролиз, которую сторонники называют более экологичной альтернативой кремации, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным Daily Mail, Шотландия стала первым регионом Соединенного Королевства, где начали применять альтернативный способ погребения, известный как щелочной гидролиз. В неофициальной форме данный метод иногда называют «варкой в мешке». Технология предполагает растворение тела в специальной стерильной жидкости с последующей утилизацией остатков через систему канализации. Сторонники метода считают его более экологичной альтернативой традиционной кремации, поскольку она требует сжигания значительного объема природного газа.

Процедура проходит в несколько этапов. Сначала тело умершего помещают в биоразлагаемый саван, который чаще всего изготавливается из натуральных материалов, например шелка или шерсти. Затем его укладывают в герметичную стальную камеру.

После этого емкость заполняют раствором, который на 95% состоит из воды и на 5% – из щелочного вещества, такого как гидроксид калия. Камеру герметично закрывают и нагревают под давлением до температуры около 150 градусов Цельсия.

В течение трех-четырех часов внутри резервуара воспроизводятся процессы разложения, которые при обычном захоронении в гробу могут занимать десятилетия. После завершения процедуры полученную жидкость охлаждают, подвергают дополнительной обработке и затем сливают в канализацию, где она смешивается с обычными сточными водами.

Компания Kindly Earth, обладающая эксклюзивными правами на производство оборудования для щелочного гидролиза в Шотландии, утверждает, что образующиеся жидкие отходы являются полностью стерильными. По данным разработчиков технологии, в жидкости не остается твердых частиц и следов ДНК.

После переработки в растворе сохраняются лишь природные соединения – белки, пептиды, сахара и соли. В конечном итоге вода возвращается в природный гидрологический цикл.

