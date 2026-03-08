Карьеристка, но слушается мужа: зумеры озвучили противоречивые взгляды на роль женщины

Молодые мужчины поколения Z чаще старших считают, что жена должна подчиняться мужу, но при этом ценят карьерный успех женщины, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Современное поколение мужчин, известное как поколение Z (рожденные с 1997 по 2010 год), демонстрирует более консервативные взгляды на роль женщины в семье, чем принято считать. Международное исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и охватившее 29 стран, включая Великобританию, США, Бразилию, Австралию и Индию, показало противоречивые установки молодых мужчин в семейной и профессиональной сферах.

Согласно результатам опроса, 31% мужчин поколения Z считают, что жена должна подчиняться мужу, а 33% уверены, что мужчина должен иметь последнее слово при принятии важных решений в семье. При этом почти четверть респондентов (24%) считают, что женщина не должна выглядеть чрезмерно независимой или самодостаточной. Для сравнения, среди мужчин поколения бэби-бумеров (1946-1964 годы) подобных взглядов придерживаются примерно вдвое меньше.

Кроме того, 21% молодых мужчин считают, что «настоящая женщина» не должна проявлять инициативу в интимных отношениях, тогда как среди бэби-бумеров этот показатель составляет лишь 7%. Еще 21% респондентов полагают, что уход за детьми делает мужчину менее мужественным, тогда как среди старшего поколения таких мнений всего около 8%.

При этом взгляды зумеров оказываются противоречивыми: 41% мужчин этого поколения считают, что успешная карьера делает женщину более привлекательной, тогда как среди бэби-бумеров так думают только 27%. По словам исследователя Келли Бивер, наблюдается интересная двойственность: мужчины поколения Z хотят, чтобы женщина добивалась успеха в профессии, но при этом оставалась менее независимой и подчинялась мужу.

Несмотря на это, большинство опрошенных считают, что обязанности в семье – уход за детьми, ведение домашнего хозяйства и финансовое обеспечение – должны распределяться поровну. Однако в обществе по-прежнему распространено мнение, что забота о детях и бытовые обязанности чаще относятся к женщинам, а заработок семьи – к мужчинам.