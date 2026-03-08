В США учитель математики умер после пранка школьников

Учитель из штата Джорджия попал в больницу после выходки подростков, а на следующий день его сердце остановилось, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

В американском штате Джорджия трагически завершился инцидент с участием школьников и их учителя математики, Джейсона Хьюза. Как сообщает The New York Post, пятеро подростков приехали к дому педагога и забросали его участок туалетной бумагой в рамках пранка.

Учитель заметил происходящее и вышел из дома. Когда подростки попытались скрыться, направляясь к своим машинам, Хьюз споткнулся и упал на дорогу. В этот момент один из автомобилей переехал его. Молодые люди оказали помощь до приезда скорой, однако педагог был госпитализирован в тяжёлом состоянии. На следующий день его сердце остановилось.

Школьники были арестованы и обвинены по нескольким статьям, включая незаконное проникновение на частную территорию. Один из участников инцидента был освобожден под залог в размере $1950.

У Джейсона Хьюза осталась семья – жена, также работающая учителем математики, и двое детей.