Россиянка лишилась 6,2 млн рублей после звонка о замене домофона

62-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили её перевести 6,2 миллиона рублей, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

По данным прокуратуры региона, в Хабаровском крае 62-летняя местная жительница стала жертвой мошеннической схемы и лишилась крупной суммы денег.

Как сообщает ведомство, женщине поступил звонок в мессенджере с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником компании, занимающейся техническим обслуживанием домофонных систем, и сообщил о необходимости замены оборудования. Для оформления процедуры он попросил назвать код из SMS-сообщения.

После того как женщина передала код, ей пришло уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». В сообщении также был указан номер телефона, по которому предлагалось связаться для уточнения ситуации.

Потерпевшая самостоятельно позвонила по указанному номеру. Человек на другом конце линии подтвердил, что неизвестные якобы получили доступ к её персональным данным. Чтобы «обезопасить» дальнейшее общение, он убедил женщину установить специальное приложение для защищённой переписки.

Через это приложение с ней начали связываться люди, представлявшиеся сотрудниками различных служб. В ходе общения они убедили женщину перевести все имеющиеся у неё накопления на так называемый «безопасный» счёт.

В результате сумма причинённого ущерба составила 6,2 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.