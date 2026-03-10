18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.03.2026, 09:24

Обычный овощ с необычными способностями и гений кроветворения

Новости Мира

Овощ, привычный и доступный круглый год, давно заслужил статус не просто полезного, а настоящего суперфуда. Речь идет о моркови — продукте, который способен укреплять иммунитет, улучшать зрение и даже разглаживать кожу. Несмотря на свою простоту и дешевизну, этот овощ содержит богатый набор биологически активных веществ, делающих его незаменимым для здоровья, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Бета-каротин: тройная защита организма

Главный секрет моркови скрыт в бета-каротине — веществе, которое в организме превращается в витамин А. Именно этот элемент обеспечивает так называемую тройную защиту: он улучшает зрение, ускоряет обновление клеток и защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова отмечает: поговорка «Морковь прибавляет кровь» полностью оправдана. Морковь входит в число лидеров по содержанию антиоксидантов, способствующих кроветворению и поддержке иммунной системы.

Защита зрения на каждом шагу

Бета-каротин преобразуется в ретинол — активную форму витамина А, критически важную для нормальной работы глаз. Он участвует в синтезе зрительного пигмента, который отвечает за ночное зрение.

«Регулярное употребление 100−200 граммов моркови в день снижает риск возрастной макулярной дегенерации примерно на 40% и уменьшает вероятность развития катаракты», — поясняет эксперт.

Помимо этого, морковь содержит лютеин и зеаксантин — пигменты, фильтрующие синий свет от экранов и защищающие сетчатку. В сочетании с витамином Е эти вещества предотвращают окислительный стресс и сохраняют прозрачность хрусталика.

Секрет вечной молодости кожи

Полезные свойства моркови распространяются и на кожу. Бета-каротин скапливается в эпидермисе, действуя как природный фильтр от солнечных лучей и нейтрализуя свободные радикалы, которые могут повреждать ДНК и повышать риск рака кожи.

Витамины С и Е усиливают эффект бета-каротина, предотвращая пигментные пятна, сухость и повышая упругость кожи. Для лучшего усвоения этих веществ морковь рекомендуется сочетать с жирными продуктами: авокадо, орехами или растительным маслом. Ретинол также ускоряет обновление клеток эпидермиса, что делает кожу более гладкой и молодой на вид.

Иммунитет и восстановление тканей

Морковь помогает организму справляться с воспалениями и ускоряет заживление тканей. Витамин К укрепляет стенки сосудов, а витамин С поддерживает иммунную защиту. Кроме того, в моркови содержится железо, что делает ее полезной для профилактики анемии.

Регулярное включение моркови в рацион позволяет не только улучшить здоровье глаз и кожи, но и поддерживать общий тонус организма, укреплять иммунитет и стимулировать процессы регенерации.

