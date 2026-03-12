Иран предупреждает: нефть может подорожать до $200 за баррель

Впервые за десятилетия энергетический рынок столкнулся с угрозой, которая может полностью изменить ценовую структуру мирового рынка нефти. Представитель военного командования Ирана, Эбрахим Золфакари, заявил, что стоимость нефти может достичь рекордных $200 за баррель, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эскалация конфликта и угрозы безопасности поставок

Заявление Золфакари прозвучало на фоне новых атак на торговые суда в стратегически важном Персидском заливе. Он прямо связал резкий рост цен на нефть с нестабильной ситуацией в регионе, подчеркнув, что безопасность поставок напрямую зависит от действий внешних сил, прежде всего США.

«Будьте готовы к нефти по $200 за баррель, потому что цена нефти зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — отметил Золфакари, обращаясь к американской стороне.

Эксперты отмечают, что такие заявления способны вызвать не только краткосрочные ценовые всплески, но и долгосрочную неопределенность на глобальном рынке.

Ормузский пролив: стратегический узел мировой энергетики

Ключевой фактор риска — Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть всей мировой нефти. Ограничения судоходства в этом узком морском коридоре уже привели к крупнейшим сбоям на энергетическом рынке со времен нефтяных кризисов 1970-х годов.

С начала конфликта движение судов серьезно осложнено. По данным международных организаций, отслеживающих морскую безопасность, повреждены как минимум 14 торговых судов, включая сухогрузы и контейнеровозы под флагами Таиланда, Японии и Маршалловых островов.

Колебания цен на нефть: от $90 до $120 за баррель

Рынок нефти уже реагирует на угрозы Ирана и атаки на суда. В начале недели котировки нефти кратковременно поднимались почти до $120 за баррель, однако затем откатились к отметке около $90. Инвесторы надеются на то, что США смогут стабилизировать ситуацию и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Тем не менее атаки продолжаются, и перспектива длительной блокировки пролива держит рынок в напряжении. Аналитики предупреждают, что даже краткосрочные перебои могут вызвать цепную реакцию, влияя на поставки топлива и стоимость бензина во многих странах, включая Казахстан.

Мировые запасы нефти и международные меры

В ответ на угрозу масштабного перебоя поставок, Международное энергетическое агентство рассматривает возможность рекордного высвобождения стратегических запасов нефти — до 400 млн баррелей. Для сравнения, это лишь около трех недель обычных поставок через Ормузский пролив, что подчеркивает ограниченность влияния таких мер на глобальный рынок.

Ситуация усугубляется тем, что Иран заявил о готовности полностью блокировать транспортировку нефти через пролив до прекращения ударов со стороны США и Израиля и отказа вести переговоры. В свою очередь, Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами «в двадцать раз сильнее», если пролив будет закрыт.

На пороге энергетического шторма

Эксперты считают, что мир находится на грани энергетического шторма. Даже кратковременные перебои в Ормузском проливе способны вызвать глобальные скачки цен на нефть, повлиять на экономику стран-импортеров и спровоцировать политические трения. Ситуация показывает, насколько тесно связаны региональная безопасность и глобальная экономика, а также какую роль играют стратегические узлы вроде Ормузского пролива в мировой энергетике.