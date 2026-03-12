Иран предупреждает: нефть может подорожать до $200 за баррель

Впервые за десятилетия энергетический рынок столкнулся с угрозой, которая может полностью изменить ценовую структуру мирового рынка нефти. Представитель военного командования Ирана, Эбрахим Золфакари, заявил, что стоимость нефти может достичь рекордных $200 за баррель, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
Заявление Золфакари прозвучало на фоне новых атак на торговые суда в стратегически важном Персидском заливе. Он прямо связал резкий рост цен на нефть с нестабильной ситуацией в регионе, подчеркнув, что безопасность поставок напрямую зависит от действий внешних сил, прежде всего США.
«Будьте готовы к нефти по $200 за баррель, потому что цена нефти зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — отметил Золфакари, обращаясь к американской стороне.
Эксперты отмечают, что такие заявления способны вызвать не только краткосрочные ценовые всплески, но и долгосрочную неопределенность на глобальном рынке.
Ключевой фактор риска — Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть всей мировой нефти. Ограничения судоходства в этом узком морском коридоре уже привели к крупнейшим сбоям на энергетическом рынке со времен нефтяных кризисов 1970-х годов.
С начала конфликта движение судов серьезно осложнено. По данным международных организаций, отслеживающих морскую безопасность, повреждены как минимум 14 торговых судов, включая сухогрузы и контейнеровозы под флагами Таиланда, Японии и Маршалловых островов.
Рынок нефти уже реагирует на угрозы Ирана и атаки на суда. В начале недели котировки нефти кратковременно поднимались почти до $120 за баррель, однако затем откатились к отметке около $90. Инвесторы надеются на то, что США смогут стабилизировать ситуацию и восстановить судоходство через Ормузский пролив.
Тем не менее атаки продолжаются, и перспектива длительной блокировки пролива держит рынок в напряжении. Аналитики предупреждают, что даже краткосрочные перебои могут вызвать цепную реакцию, влияя на поставки топлива и стоимость бензина во многих странах, включая Казахстан.
В ответ на угрозу масштабного перебоя поставок, Международное энергетическое агентство рассматривает возможность рекордного высвобождения стратегических запасов нефти — до 400 млн баррелей. Для сравнения, это лишь около трех недель обычных поставок через Ормузский пролив, что подчеркивает ограниченность влияния таких мер на глобальный рынок.
Ситуация усугубляется тем, что Иран заявил о готовности полностью блокировать транспортировку нефти через пролив до прекращения ударов со стороны США и Израиля и отказа вести переговоры. В свою очередь, Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами «в двадцать раз сильнее», если пролив будет закрыт.
Эксперты считают, что мир находится на грани энергетического шторма. Даже кратковременные перебои в Ормузском проливе способны вызвать глобальные скачки цен на нефть, повлиять на экономику стран-импортеров и спровоцировать политические трения. Ситуация показывает, насколько тесно связаны региональная безопасность и глобальная экономика, а также какую роль играют стратегические узлы вроде Ормузского пролива в мировой энергетике.
