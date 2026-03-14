Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.03.2026, 09:13

Тегеран назвал главное условие для прохода судов через Ормузский пролив

Новости Мира 0 385

Иран заявил о готовности рассматривать возможность безопасного прохода судов через Ормузский пролив, но выставил неожиданное условие для стран‑участниц. Эта позиция Тегерана стала реакцией на текущую геополитическую ситуацию и напряжённость вокруг пролива, который является важнейшим международным морским маршрутом. В то же время Иран уже разрешил проход судам одной азиатской страны и ведёт переговоры с другими государствами о навигации через водный путь, передаёт Lada.kz со ссылкой на CNN.

Фото pixabay.com

Тегеран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях. Это заявление прозвучало на фоне обострения региональной напряжённости и фактической остановки движения коммерческих судов через пролив в последние недели.

Политические и экономические требования

По словам официальных представителей Тегерана, условие касается соблюдения определённых политических и экономических требований со стороны стран, желающих использовать маршрут. Комментируя позицию, иранские источники отметили, что безопасность судоходства будет обеспечена только в том случае, если эти страны согласны на условия, выставляемые Ираном, что стало неожиданным для международного сообщества.

Добрая воля в отношении одной страны

Ранее Тегеран уже выразил готовность предоставить безопасный проход для судов одной азиатской страны — Индии, заявил посол Ирана в Нью‑Дели. Это решение было воспринято как жест доброй воли и первого шага к возможному снятию ограничений для других государств.

Значение Ормузского пролива для мировой экономики

Эксперты отмечают, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение: именно здесь проходит значительная доля мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, а его блокировка может привести к серьёзным последствиям для глобального энергетического рынка. Хотя прямые угрозы закрытия пролива отсутствуют, текущие барьеры для судоходства уже отразились на поставках энергоносителей и напряжённости в международных отношениях.

Условия безопасного прохода

Также представители Ирана поставили вопрос о том, что безопасное судоходство через пролив должно сопровождаться соблюдением определённых политических условий, что осложняет ситуацию для стран Совета сотрудничества Персидского залива и Европы, которые ищут пути обеспечения транзита своих танкеров и грузов.

Дипломатические усилия

Позиция Тегерана совпала с периодом дипломатических усилий ряда государств по обеспечению безопасного прохода через пролив. Международные акторы, в том числе европейские страны, ведут переговоры с Ираном, пытаясь найти общий подход к навигации через этот ключевой морской путь.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь