Тегеран назвал главное условие для прохода судов через Ормузский пролив

Иран заявил о готовности рассматривать возможность безопасного прохода судов через Ормузский пролив, но выставил неожиданное условие для стран‑участниц. Эта позиция Тегерана стала реакцией на текущую геополитическую ситуацию и напряжённость вокруг пролива, который является важнейшим международным морским маршрутом. В то же время Иран уже разрешил проход судам одной азиатской страны и ведёт переговоры с другими государствами о навигации через водный путь, передаёт Lada.kz со ссылкой на CNN .

Тегеран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях. Это заявление прозвучало на фоне обострения региональной напряжённости и фактической остановки движения коммерческих судов через пролив в последние недели.

Политические и экономические требования

По словам официальных представителей Тегерана, условие касается соблюдения определённых политических и экономических требований со стороны стран, желающих использовать маршрут. Комментируя позицию, иранские источники отметили, что безопасность судоходства будет обеспечена только в том случае, если эти страны согласны на условия, выставляемые Ираном, что стало неожиданным для международного сообщества.

Добрая воля в отношении одной страны

Ранее Тегеран уже выразил готовность предоставить безопасный проход для судов одной азиатской страны — Индии, заявил посол Ирана в Нью‑Дели. Это решение было воспринято как жест доброй воли и первого шага к возможному снятию ограничений для других государств.

Значение Ормузского пролива для мировой экономики

Эксперты отмечают, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение: именно здесь проходит значительная доля мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, а его блокировка может привести к серьёзным последствиям для глобального энергетического рынка. Хотя прямые угрозы закрытия пролива отсутствуют, текущие барьеры для судоходства уже отразились на поставках энергоносителей и напряжённости в международных отношениях.

Условия безопасного прохода

Также представители Ирана поставили вопрос о том, что безопасное судоходство через пролив должно сопровождаться соблюдением определённых политических условий, что осложняет ситуацию для стран Совета сотрудничества Персидского залива и Европы, которые ищут пути обеспечения транзита своих танкеров и грузов.

Дипломатические усилия

Позиция Тегерана совпала с периодом дипломатических усилий ряда государств по обеспечению безопасного прохода через пролив. Международные акторы, в том числе европейские страны, ведут переговоры с Ираном, пытаясь найти общий подход к навигации через этот ключевой морской путь.