В Азербайджане вводятся наказания за «попрощайки»: от штрафов до лишения свободы

В Азербайджане вступают в силу новые правила, согласно которым так называемые «попрощайки » — люди, прощающиеся с водителем на дороге — могут получить штрафы и даже тюремные сроки. Такое решение принято из‑за высокой аварийности и рисков безопасности на дорогах. Новые меры касаются как водителей, так и тех, кто выходит на проезжую часть без крайней необходимости, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Власти Азербайджана приняли решение ужесточить меры ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за действия, которые создают аварийные ситуации. Одной из таких практик считается привычка пассажиров выходить на проезжую часть, чтобы попрощаться с водителем после остановки — это приводит к опасным ситуациям и росту числа ДТП.

Какие наказания предусмотрены

Согласно новым правилам, граждане, которые выходят на проезжую часть для прощания с водителем, могут столкнуться с административной или даже уголовной ответственностью. Для обычных нарушителей предусмотрены денежные штрафы, размер которых будет зависеть от тяжести проступка и конкретных обстоятельств. В более серьёзных случаях, когда действия «попрощайки» привели к созданию реальной угрозы жизни и здоровью людей или повлекли причинение вреда, возможны тюремные сроки.

Цели нововведений

Подобные меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожно‑транспортных происшествий, особенно в городах и на автострадах. Представители государственных органов подчеркнули, что только комплексный подход к соблюдению правил дорожного движения позволит уменьшить количество аварий и смертельных случаев на трассах.

Реакция общества

В обществе по поводу новых мер возникла смешанная реакция: часть граждан поддерживает ужесточение наказаний, ссылаясь на опасность «попрощаек» для других участников дорожного движения, другие же считают, что наказания должны быть соразмерными и учитывать обстоятельства каждого случая. Эксперты также отмечают, что важным элементом улучшения ситуации станет информационная работа и повышение культуры поведения на дорогах.