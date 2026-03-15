Житель Чехии годами использовал редкий артефакт как подпорку для сарая

Житель Чехии долгие годы использовал найденный в саду камень как подпорку для сарая, не подозревая о его ценности.

В 2007 году житель деревни Моркувки в Чехии обнаружил в саду своего дома необычный прямоугольный камень. Долгое время находка выполняла сугубо хозяйственную функцию – мужчина подпирал ею фундамент сарая. Однако спустя некоторое время предмет привлек внимание археологов.

Как сообщает Smithsonian Magazine, специалисты установили, что камень является древним артефактом и датируется примерно 1350 годом до нашей эры.

Проведенное исследование показало, что находка представляет собой литейную форму, использовавшуюся для изготовления оружия в бронзовом веке. Артефакт выполнен из вулканической породы – риолитового туфа.

Археолог Моравского музея в Брно Милан Салаш пояснил, что предмет является матрицей для отливки бронзового наконечника копья. По его словам, на разделительной поверхности формы сохранился четкий негативный отпечаток, который использовался при изготовлении наконечника.

На основании макроскопического исследования и рентгеновского анализа ученые смогли реконструировать процесс производства. Расплавленная бронза заливалась в две половины формы, после чего их соединяли при помощи медной проволоки. До наших дней сохранилась лишь одна часть формы.

В результате получался наконечник копья с характерным углублением. Такие изделия также имели продольные ребра или выпуклые выступы, проходящие вдоль их крыльев и углублений.

По словам исследователей, подобное оружие было широко распространено в Карпатском регионе в период позднего бронзового века.