Смерть в тюрьме: британский актер скончался после приговора за изнасилование девочек

Британский актер Джон Элфорд, осужденный за сексуальное насилие над двумя девочками-подростками, умер в тюрьме через два месяца после вынесения приговора.

Британский актер Джон Элфорд, настоящее имя которого – Джон Шеннон, скончался 13 марта 2026 года в тюрьме HMP Bure в графстве Норфолк. Сообщение о его смерти поступило от представителя службы тюрем Великобритании. Причины кончины официально не уточняются.

Элфорду было 54 года. В январе 2026 года он был признан виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Присяжные признали актера виновным в четырех эпизодах сексуальных действий с 14-летней девочкой, а также в сексуальном насилии и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней. Все инциденты произошли в 2022 году в его доме в графстве Хартфордшир.

По данным следствия, преступления имели место на вечеринке у знакомого актера, во время которой жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения после посещения паба.

Джон Элфорд был известен по роли в сериале «Лондон горит» и участию в шоу BBC Grange Hill. Его смерть наступила спустя два месяца после вынесенного приговора, который завершил судебное разбирательство по делу о сексуальном насилии над подростками.