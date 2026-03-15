Телевизор может украсть ваши пароли: новая схема мошенников

Эксперты предупреждают, что Smart TV могут стать источником утечки личных данных через домашнюю сеть, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Злоумышленники научились использовать уязвимости умных телевизоров для доступа к личной информации пользователей, сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

По его словам, современные Smart TV фактически являются полноценными компьютерами с операционной системой и постоянным подключением к интернету, что делает их потенциальной мишенью для хакеров.

Основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может использоваться как точка входа в домашнюю сеть. Через него злоумышленники могут получить доступ к смартфонам, компьютерам и другим устройствам умного дома.

Дащенко отметил, что на возможный взлом могут указывать следующие признаки: появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек и заметное замедление работы устройства.

В таких случаях специалист рекомендует отключить телевизор от интернета, сбросить настройки до заводских, обновить прошивку и сменить пароли всех аккаунтов, используемых на устройстве.

Он также подчеркнул важность защиты смартфонов, так как они могут стать дополнительной точкой доступа к системе Smart TV и способствовать компрометации домашней сети.