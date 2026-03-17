Диетолог назвал три БАД‑продукта, от которых нет пользы и есть риск для здоровья

Диетолог предупредил, что некоторые популярные биоактивные добавки, которые широко продаются в аптеках и магазинах, практически не приносят пользы организму. Среди них — мультивитамины, коллаген и средства для «детоксикации» печени. Специалист также указал на возможные риски превышения дозировок витаминов при бесконтрольном приёме, сообщает Lada.kz. со сылкой на moi-goda.ru.

Рынок БАДов растёт, но не все добавки полезны

В настоящее время рынок биологически активных добавок (БАД) активно растёт, и многие люди принимают их регулярно в надежде улучшить самочувствие, повысить иммунитет или укрепить здоровье. Однако ряд экспертов отмечает, что многие популярные добавки фактически не имеют доказанной эффективности и могут не дать заявленного эффекта для организма.

Три категории бесполезных добавок

Диетолог Александр Бурлаков выделил три группы добавок, которые приносят минимальную пользу и иногда не оправдывают ожиданий. Он подчеркнул, что реклама и маркетинг часто создают высокие ожидания, но научные данные не подтверждают существенного влияния таких продуктов на здоровье.

1. Мультивитамины

Производители часто позиционируют мультивитаминные комплексы как универсальное средство для профилактики заболеваний и улучшения состояния организма. Однако исследования не показали устойчивой пользы от регулярного приёма таких добавок у здоровых людей без дефицита конкретных веществ. В некоторых случаях слишком высокие дозы витаминов могут быть небезопасны.

2. Коллагеновые добавки

Коллагеновые продукты обещают улучшение состояния кожи, суставов и соединительных тканей. Бурлаков объяснил, что при попадании в желудочно‑кишечный тракт коллаген расщепляется на аминокислоты, и организм не обязательно использует их для синтеза коллагена в нужных тканях. Клинические исследования показывают, что эффект таких добавок минимален или статистически незначим.

3. Детокс‑средства

Средства, позиционируемые как «детокс» для очищения печени или организма, не обладают доказанной способностью ускорять обменные процессы или выводить токсичные вещества. Их потребление почти не влияет на биохимические процессы в организме.

Когда стоит использовать БАДы

Эксперты напоминают, что БАДы относятся к пищевым продуктам, а не к лекарствам, и не проходят строгий контроль эффективности и безопасности. Их целесообразно использовать только при документально подтверждённом дефиците веществ или по рекомендации врача.

Альтернатива добавкам

Многие диетологи подчёркивают, что сбалансированное питание и здоровый образ жизни — более надёжный способ поддерживать функции организма, чем бесконтрольный приём БАДов. Перед началом курса добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом и определить реальные потребности организма.