«Теперь начнется совсем другая жизнь»: Юлия Меньшова показала нового члена семьи

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась радостной новостью с поклонниками: в её доме появился новый домашний питомец. Звезда опубликовала в Instagram первые кадры с очаровательным породистым щенком, подчеркнув, что это событие полностью изменит её жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

«Так выглядит абсолютное счастье. Новый член семьи. Это любовь», — написала Меньшова под фотографиями.

Подписчики рады за телеведущую

Публикация Юлии сразу же вызвала волну откликов. Пользователи Instagram поздравляли актрису, отмечая, что в её доме теперь воцарится ещё больше счастья: «Мои поздравления, очаровательный ребенок», «Теперь и в вашем доме будет жить счастье», «С ним вы не заскучаете точно», «Собака — это лучшее, что может случиться с человеком». Многие подчеркнули, что появление питомца станет началом «совсем другой, очень счастливой жизни».

Личная жизнь Юлии Меньшовой: радости и испытания

Юлия замужем за коллегой Игорем Гординым, с которым она познакомилась и начала совместную жизнь ещё в 1996 году. В декабре 1997 года у пары родился сын Андрей. В интервью телеведущая откровенно рассказывала о личных переживаниях: после рождения первенца она быстро забеременела снова, но приняла трудное решение сделать аборт. Меньшова признавалась, что до сих пор помнит этот период и продолжает переосмысливать своё решение.

В 2003 году в семье появился второй ребёнок — дочь Таисия. В это время отношения супругов переживали кризис, и спустя несколько месяцев после рождения девочки они расстались. Юлия отмечала, что формального развода не было, и спустя четыре года пара вновь стала жить вместе. Телеведущая признавалась, что этот опыт помог ей взглянуть на семейные ценности иначе и переосмыслить отношения с Игорем.

Новый член семьи как символ перемен

Появление щенка стало для Меньшовой символом новой жизненной главы. Звезда делится эмоциями и радостью с подписчиками, а реакция поклонников подтверждает, что многие воспринимают это как долгожданное событие. Телеведущая уверена, что питомец внесёт гармонию и тепло в её дом, а сам щенок станет не только другом, но и источником новых впечатлений и счастья для всей семьи.