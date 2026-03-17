Беларусь и Казахстан теперь отмечают День Конституции в один день - 15 марта

Сегодня, 17 марта 2026 года, президент Беларуси Александр Лукашенко принял у себя чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Беларуси Тимура Жаксылыкова. Встреча была посвящена обсуждению итогов недавнего референдума по новой Конституции Казахстана и перспектив двустороннего сотрудничества, сообщает Lada.kz.

Фото: president.gov.by

Общий праздник для двух стран

Александр Лукашенко подчеркнул символичность совпадения дат празднования Дня Конституции в Беларуси и Казахстане — теперь обе страны отмечают этот день 15 марта. Белорусский лидер поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением референдума и высокой народной поддержкой нового Основного закона.

«Все-таки, как ни говори, это поддержка президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ поддержал. Потрясающий результат — более 87 процентов голосов», — отметил Лукашенко. Он также попросил передать Касым-Жомарту Токаеву свои личные поздравления и теплые пожелания казахстанскому народу.

Стабильность и перспективы развития

Президент Беларуси выразил надежду, что принятие новой Конституции станет стимулом для дальнейшей стабильной работы Казахстана и принесет стране значительные положительные эффекты. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, отметив долгую историю добрых отношений между государствами и народами.

«Огромная страна, огромное население, очень хорошие связи и планы нашего сотрудничества», — заявил белорусский лидер, добавив, что нынешний уровень товарооборота между странами превышает 1,5 миллиарда долларов, и потенциал для его увеличения существует.

Практическое сотрудничество и конкретные проекты

Александр Лукашенко обратил внимание на недавние контакты на высоком уровне, включая встречи с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также визит правительственной делегации Беларуси в Казахстан в конце 2025 года. По его словам, эти встречи позволили обсудить конкретные проекты и достигнуть солидных договоренностей.

Белорусский лидер также отметил трудолюбие казахстанцев и последовательную политику реформ, которую проводит руководство страны, подчеркивая готовность Беларуси быть надежным партнером Казахстана в ЕАЭС, ООН и на международных площадках.

Новый символ единства народов

В свою очередь, посол Казахстана Тимур Жаксылыков поблагодарил Лукашенко за встречу и отметил символическое значение совпадения дат празднования Дня Конституции: теперь 15 марта станет общим праздником для двух народов.