17.03.2026, 16:28

Беларусь и Казахстан теперь отмечают День Конституции в один день - 15 марта

Новости Мира 0 565

Сегодня, 17 марта 2026 года, президент Беларуси Александр Лукашенко принял у себя чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Беларуси Тимура Жаксылыкова. Встреча была посвящена обсуждению итогов недавнего референдума по новой Конституции Казахстана и перспектив двустороннего сотрудничества, сообщает Lada.kz. 

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Общий праздник для двух стран

Александр Лукашенко подчеркнул символичность совпадения дат празднования Дня Конституции в Беларуси и Казахстане — теперь обе страны отмечают этот день 15 марта. Белорусский лидер поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением референдума и высокой народной поддержкой нового Основного закона.

«Все-таки, как ни говори, это поддержка президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ поддержал. Потрясающий результат — более 87 процентов голосов», — отметил Лукашенко. Он также попросил передать Касым-Жомарту Токаеву свои личные поздравления и теплые пожелания казахстанскому народу.

Стабильность и перспективы развития

Президент Беларуси выразил надежду, что принятие новой Конституции станет стимулом для дальнейшей стабильной работы Казахстана и принесет стране значительные положительные эффекты. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, отметив долгую историю добрых отношений между государствами и народами.

«Огромная страна, огромное население, очень хорошие связи и планы нашего сотрудничества», — заявил белорусский лидер, добавив, что нынешний уровень товарооборота между странами превышает 1,5 миллиарда долларов, и потенциал для его увеличения существует.

Практическое сотрудничество и конкретные проекты

Александр Лукашенко обратил внимание на недавние контакты на высоком уровне, включая встречи с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также визит правительственной делегации Беларуси в Казахстан в конце 2025 года. По его словам, эти встречи позволили обсудить конкретные проекты и достигнуть солидных договоренностей.

Белорусский лидер также отметил трудолюбие казахстанцев и последовательную политику реформ, которую проводит руководство страны, подчеркивая готовность Беларуси быть надежным партнером Казахстана в ЕАЭС, ООН и на международных площадках.

Новый символ единства народов

В свою очередь, посол Казахстана Тимур Жаксылыков поблагодарил Лукашенко за встречу и отметил символическое значение совпадения дат празднования Дня Конституции: теперь 15 марта станет общим праздником для двух народов.

«Теперь наши народы будет еще больше объединять этот день — 15 марта», — подчеркнул дипломат, обозначив новый уровень взаимной солидарности и сотрудничества между Беларусью и Казахстаном.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь