© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 09:55

Учёные обнаружили вещество, снижающее агрессию при болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 331

Учёные из Южно‑Уральского государственного университета выявили природное вещество, которое может заметно снижать уровень немотивированной агрессии у людей с болезнью Альцгеймера. Исследователи отмечают, что вещество — урсоловая кислота — содержится в яблочной кожуре, тимьяне, розмарине и других растениях. Эксперименты показали, что у мышей с моделированным заболеванием приёмы этой кислоты в течение определённого времени уменьшали агрессивное поведениепередаёт Lada.kz. со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Учёные из Южно‑Уральского государственного университета выявили природное вещество, которое может заметно снижать уровень немотивированной агрессии у людей с болезнью Альцгеймера. Исследователи отмечают, что вещество — урсоловая кислота — содержится в яблочной кожуре, тимьяне, розмарине и других растениях. Эксперименты показали, что у мышей с моделированным заболеванием приёмы этой кислоты в течение определённого времени уменьшали агрессивное поведение.

Что именно обнаружили учёные

Группа исследователей из Южно‑Уральского государственного университета сумела найти природное соединение, которое позволяет заметно снижать уровень агрессии у животных с моделью болезни Альцгеймера. Такой тип поведения, как немотивированная агрессия — агрессивные реакции без видимой причины — является одним из проявлений нейропсихиатрических симптомов у пациентов с этим заболеванием. Учёные обратили внимание именно на способы смягчения подобных нарушений поведения.

Урсоловая кислота: источник и действие

Выявленным активным веществом стала урсоловая кислота — природный компонент, который присутствует в кожуре яблок, а также в ряде пряных трав, таких как тимьян и розмарин. Это вещество привлекло внимание исследователей благодаря своим биологическим свойствам и потенциальному влиянию на работу мозга при нейродегенеративных процессах.

По данным экспериментов, мышам с моделируемой болезнью Альцгеймера давали урсоловую кислоту в течение определённого периода. В результате поведенческие тесты показали значительное снижение проявлений агрессии по отношению к сородичам, что свидетельствует о влиянии вещества на нейрохимические механизмы поведения.

Механизмы и перспективы применения

По мнению авторов исследования, урсоловая кислота воздействует на белок Gab1, который, как предполагается, участвует в регуляции агрессивного поведения и нейрохимических путей мозга при болезни Альцгеймера. Это может открывать новые подходы к лечению нейропсихиатрических симптомов у пациентов с деменцией.

Хотя предварительные результаты выглядят многообещающими, учёные подчёркивают, что дальнейшие исследования необходимы. В частности, предстоит выяснить, насколько подобные эффекты можно воспроизвести у людей, а также оценить безопасность и эффективность урсоловой кислоты при длительном применении.

Контекст болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором наблюдаются нарушения памяти, мышления, а также поведенческие и психологические симптомы. Это наиболее распространённая форма деменции у людей старше 65 лет. Патогенез болезни связан с накоплением патологических белков в мозге, таких как β‑амилоид и тау‑белок, что приводит к смерти нейронов и ухудшению когнитивных функций.

Немотивированная агрессия входит в число поведенческих проявлений при болезни Альцгеймера и значительно ухудшает качество жизни пациентов и их окружения. Поэтому любые новые данные о веществах, способных смягчать такие симптомы, имеют важное практическое значение.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь