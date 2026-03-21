Учёные обнаружили вещество, снижающее агрессию при болезни Альцгеймера

Учёные из Южно‑Уральского государственного университета выявили природное вещество, которое может заметно снижать уровень немотивированной агрессии у людей с болезнью Альцгеймера. Исследователи отмечают, что вещество — урсоловая кислота — содержится в яблочной кожуре, тимьяне, розмарине и других растениях. Эксперименты показали, что у мышей с моделированным заболеванием приёмы этой кислоты в течение определённого времени уменьшали агрессивное поведениепередаёт Lada.kz . со ссылкой на mk.ru.

Учёные из Южно‑Уральского государственного университета выявили природное вещество, которое может заметно снижать уровень немотивированной агрессии у людей с болезнью Альцгеймера. Исследователи отмечают, что вещество — урсоловая кислота — содержится в яблочной кожуре, тимьяне, розмарине и других растениях. Эксперименты показали, что у мышей с моделированным заболеванием приёмы этой кислоты в течение определённого времени уменьшали агрессивное поведение.

Что именно обнаружили учёные

Группа исследователей из Южно‑Уральского государственного университета сумела найти природное соединение, которое позволяет заметно снижать уровень агрессии у животных с моделью болезни Альцгеймера. Такой тип поведения, как немотивированная агрессия — агрессивные реакции без видимой причины — является одним из проявлений нейропсихиатрических симптомов у пациентов с этим заболеванием. Учёные обратили внимание именно на способы смягчения подобных нарушений поведения.

Урсоловая кислота: источник и действие

Выявленным активным веществом стала урсоловая кислота — природный компонент, который присутствует в кожуре яблок, а также в ряде пряных трав, таких как тимьян и розмарин. Это вещество привлекло внимание исследователей благодаря своим биологическим свойствам и потенциальному влиянию на работу мозга при нейродегенеративных процессах.

По данным экспериментов, мышам с моделируемой болезнью Альцгеймера давали урсоловую кислоту в течение определённого периода. В результате поведенческие тесты показали значительное снижение проявлений агрессии по отношению к сородичам, что свидетельствует о влиянии вещества на нейрохимические механизмы поведения.

Механизмы и перспективы применения

По мнению авторов исследования, урсоловая кислота воздействует на белок Gab1, который, как предполагается, участвует в регуляции агрессивного поведения и нейрохимических путей мозга при болезни Альцгеймера. Это может открывать новые подходы к лечению нейропсихиатрических симптомов у пациентов с деменцией.

Хотя предварительные результаты выглядят многообещающими, учёные подчёркивают, что дальнейшие исследования необходимы. В частности, предстоит выяснить, насколько подобные эффекты можно воспроизвести у людей, а также оценить безопасность и эффективность урсоловой кислоты при длительном применении.

Контекст болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором наблюдаются нарушения памяти, мышления, а также поведенческие и психологические симптомы. Это наиболее распространённая форма деменции у людей старше 65 лет. Патогенез болезни связан с накоплением патологических белков в мозге, таких как β‑амилоид и тау‑белок, что приводит к смерти нейронов и ухудшению когнитивных функций.

Немотивированная агрессия входит в число поведенческих проявлений при болезни Альцгеймера и значительно ухудшает качество жизни пациентов и их окружения. Поэтому любые новые данные о веществах, способных смягчать такие симптомы, имеют важное практическое значение.