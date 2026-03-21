Куба отказала США в поставке топлива и назвала просьбу «бесстыжей»

Правительство Кубы отвергло просьбу посольства Соединённых Штатов в Гаване о поставке дизельного топлива для работы генераторов, назвав такую просьбу «бесстыжей» в условиях топливной блокады, которую Вашингтон вводит против острова. Отказ может привести к тому, что часть американского дипломатического персонала покинет страну уже в мае или раньше. Такое решение отражает напряжённость в отношениях двух стран на фоне ухудшения энергетической ситуации на Кубе и продолжающегося дефицита топлива, передаёт Lada.kz со ссылкой на osnmedia.ru.

Фото pixabay.com

Отказ властей Кубы

Правительство Кубы на этой неделе отказалось предоставить посольству США в Гаване дизельное топливо, необходимое для питания генераторных установок посольства. Кубинские власти назвали запрос американских дипломатов «бесстыжей», учитывая, что из‑за действующей энергетической блокады острова критически не хватает топлива для обеспечения базовых нужд страны и собственных электростанций.

Кубинская сторона подчеркнула, что дефицит топлива, с которым сталкивается страна, во многом связан с политическими ограничениями и санкциями, которые препятствуют поставкам энергоносителей. Отказ на такой запрос был вызовом дипломатической ситуации и отражает сложность энергетической обстановки в стране.

Возможные последствия для дипломатии

Из‑за отказа кубинских властей в поставке топлива часть сотрудников американского посольства может быть вынуждена покинуть Кубу в ближайшие месяцы — возможно, уже в мае. Отсутствие дизельного топлива вызывает сложности в обеспечении функционирования дипломатического объекта, включая работу систем жизнеобеспечения во время частых перебоев с электроэнергией.

Такое решение усугубляет и без того напряжённые отношения между двумя странами, которые давно находятся в состоянии политического противостояния. В ответ на критику Гаваны представители США пока не давали официальных комментариев по сути отказа.

Контекст энергетического кризиса на Кубе

Куба в 2026 году испытывает острый энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива. Энергетические ограничения и блокада со стороны США привели к значительному ухудшению поставок нефти и нефтепродуктов на остров, что вызвало многократные перебои с электроэнергией и национальные блэкауты. Миллионы жителей оказались без стабильного электроснабжения, а страны‑поставщики ужесточают ограничения под давлением внешних политических факторов.

Политический фон

Дефицит топлива на Кубе обостряет экономические и социальные проблемы острова и становится предметом международного внимания. Американские санкции и ограничения поставок нефти в сочетании с внутренними экономическими трудностями усиленно влияют на энергетическую инфраструктуру страны. На этом фоне отказ от просьбы дипломатических представителей США о поставке топлива стал новым этапом в сложном диалоге между Гаваной и Вашингтоном.