Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
21.03.2026, 11:16

Куба отказала США в поставке топлива и назвала просьбу «бесстыжей»

Новости Мира 0 734

Правительство Кубы отвергло просьбу посольства Соединённых Штатов в Гаване о поставке дизельного топлива для работы генераторов, назвав такую просьбу «бесстыжей» в условиях топливной блокады, которую Вашингтон вводит против острова. Отказ может привести к тому, что часть американского дипломатического персонала покинет страну уже в мае или раньше. Такое решение отражает напряжённость в отношениях двух стран на фоне ухудшения энергетической ситуации на Кубе и продолжающегося дефицита топлива, передаёт Lada.kz  со ссылкой на osnmedia.ru.

Фото pixabay.com

Отказ властей Кубы

Правительство Кубы на этой неделе отказалось предоставить посольству США в Гаване дизельное топливо, необходимое для питания генераторных установок посольства. Кубинские власти назвали запрос американских дипломатов «бесстыжей», учитывая, что из‑за действующей энергетической блокады острова критически не хватает топлива для обеспечения базовых нужд страны и собственных электростанций.

Кубинская сторона подчеркнула, что дефицит топлива, с которым сталкивается страна, во многом связан с политическими ограничениями и санкциями, которые препятствуют поставкам энергоносителей. Отказ на такой запрос был вызовом дипломатической ситуации и отражает сложность энергетической обстановки в стране.

Возможные последствия для дипломатии

Из‑за отказа кубинских властей в поставке топлива часть сотрудников американского посольства может быть вынуждена покинуть Кубу в ближайшие месяцы — возможно, уже в мае. Отсутствие дизельного топлива вызывает сложности в обеспечении функционирования дипломатического объекта, включая работу систем жизнеобеспечения во время частых перебоев с электроэнергией.

Такое решение усугубляет и без того напряжённые отношения между двумя странами, которые давно находятся в состоянии политического противостояния. В ответ на критику Гаваны представители США пока не давали официальных комментариев по сути отказа.

Контекст энергетического кризиса на Кубе

Куба в 2026 году испытывает острый энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива. Энергетические ограничения и блокада со стороны США привели к значительному ухудшению поставок нефти и нефтепродуктов на остров, что вызвало многократные перебои с электроэнергией и национальные блэкауты. Миллионы жителей оказались без стабильного электроснабжения, а страны‑поставщики ужесточают ограничения под давлением внешних политических факторов.

Политический фон

Дефицит топлива на Кубе обостряет экономические и социальные проблемы острова и становится предметом международного внимания. Американские санкции и ограничения поставок нефти в сочетании с внутренними экономическими трудностями усиленно влияют на энергетическую инфраструктуру страны. На этом фоне отказ от просьбы дипломатических представителей США о поставке топлива стал новым этапом в сложном диалоге между Гаваной и Вашингтоном.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь