Президент Ирана обратился к соседним мусульманским странам на фоне конфликта

передаёт Lada.kz со ссылкой на "Анадолу".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к соседним мусульманским странам в связи с празднованием Новруза. В своем заявлении он дал понять, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не стремится к конфронтации.

Прямая речь президента осталась недвусмысленной:

"Вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт", - написал Пезешкиан в соцсети X.

Призыв к единству на фоне эскалации

Иранский лидер отметил, что противостояние между Ираном и соседними мусульманскими странами, по его мнению, выгодно только Израилю. При этом он использовал жесткие формулировки в адрес израильской стороны, заявив, что ее режим "основан на государственном терроризме".

Кроме того, Пезешкиан обратился и к иранскому народу, призвав его к консолидации в условиях продолжающегося военного давления. Он подчеркнул необходимость "с гордостью вывести Иран из бурь", обозначив происходящее как серьезное испытание для страны.

Заявления о международных последствиях

Отдельно президент Ирана высказался о действиях США и Израиля, связав их с более широкими угрозами для международной системы. По его словам, атаки на Иран и нацеленность на лидера страны Али Хаменеи создают опасный прецедент, который может подорвать существующий глобальный правовой порядок.

"Если мир решительно не противостоит этому кризису, пламя этого пожара опалит многих", - написал иранский президент.

Контекст конфликта

По данным, приведенным в публикации, операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля и продолжается уже третью неделю. За это время стороны обмениваются ударами.

Также сообщается, что в результате атак США и Израиля погибли лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд иранских высокопоставленных лиц. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон, в свою очередь, пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан к свержению режима.

Позиция Тегерана

Иранская сторона, как отмечается, не раз подчеркивала готовность к защите и пока не видит оснований для возобновления переговоров. На этом фоне обращение Пезешкиана к соседним мусульманским странам можно рассматривать как попытку продемонстрировать, что Тегеран стремится не к расширению конфликта в регионе, а к политической поддержке и сохранению отношений с ближайшим окружением.