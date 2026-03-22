NASA утвердило старт пилотируемой миссии к Луне в апреле 2026 года

National Aeronautics and Space Administration (NASA) утвердило дату запуска пилотируемой межпланетной миссии Artemis II, запланированной на 1 апреля 2026 года. Эта миссия станет первым пилотируемым полётом американских астронавтов к Луне за более чем полвека после завершения программы «Аполлон».

Полетный комплекс включает ракету‑носитель Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion, предназначенный для длительных полётов в глубокий космос. Старт будет осуществлён с Космического центра Кеннеди на стартовой площадке LC‑39B, а возвращение на Землю запланировано на 10 апреля 2026 года.

В состав экипажа войдут четыре астронавта: трое представителей NASA — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох — а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Они должны будут облететь Луну по свободной траектории с выходом в район, находящийся примерно в 5000 миль за ней, после чего вернуться на Землю.

Эта миссия рассчитана примерно на 10 дней и станет крупнейшим космическим путешествием людей по дальности и продолжительности с момента завершения «Аполлон‑17» в декабре 1972 года. Artemis II будет служить важнейшим тестом всех систем для будущих миссий по возвращению астронавтов на поверхность Луны и созданию постоянного присутствия в окололунном пространстве.

В ходе подготовки к старту ракета SLS и корабль Orion были размещены в здании вертикальной сборки для проведения финальных проверок перед транспортировкой на стартовую площадку. NASA предусмотрело шестидневное окно запуска в начале апреля: если оно будет упущено, следующая возможность стартовать появится только позже в том же месяце.

Миссия Artemis II является частью более широкой программы Artemis, нацеленной на возвращение людей на Луну и подготовку к будущим экспедициям, включая первую высадку на поверхность спутника Земли, намеченную на более поздние этапы программы.