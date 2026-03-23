18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.03.2026, 20:20

Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

Новости Мира 0 362

В южной части Тихого океана исследователи зафиксировали поразительное поведение осьминога. На видео, снятом подводной камерой, восьминог буквально ударил рукой крупную рыбу — групера, демонстрируя удивительно агрессивное и социально сложное поведение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Norbert Probst / imageBROKER.com / Global Look Press
Неожиданная сцена на дне океана

Съемки были проведены командой исследователей из проекта National Geographic Pristine Seas, примерно в 120 километрах от группы островов к северу от Фиджи. Камера запечатлела момент, когда представитель вида Octopus cyanea протянул одну из своих конечностей и резко ударил групера, после чего осьминог попытался сделать то же самое с другой рыбой — летрином, но промахнулся.

По словам морского эколога Криса Томпсона, наблюдаемое поведение осьминога может иметь сразу несколько объяснений. Возможно, рыба мешала моллюску добраться до добычи. Другая версия более интригующая: осьминог и групер могли охотиться вместе, а удар стал своеобразной «наказательной мерой» за неэффективную работу напарника. «Возможно, осьминог просто следил за тем, чтобы групер не отлынивал», — отметил Томпсон.

Щупальца или руки: что на самом деле показано в кадре

Интересно, что в публикации ученых подчеркивается различие между конечностями осьминога и другими головоногими. У осьминогов нет щупалец — их конечности называют руками и они покрыты рядами присосок, иногда с маленькими крючьями. У кальмаров, каракатиц и некоторых других моллюсков щупальца присутствуют, но осьминоги обходятся исключительно руками, с помощью которых ловко хватают добычу, защищаются и общаются.

Животные и эмоции: подводная сцена как часть исследования

Эпизод с осьминогом напоминает, насколько сложными могут быть социальные взаимодействия морских животных. Некоторые исследователи уже давно обращают внимание, что животные способны демонстрировать эмоции и координировать действия, которые кажутся «человеческими». От китов, реагирующих на утрату сородичей, до воронов, мстящих за обиду, природа полна примеров подобных поведений.

Это видео стало наглядным примером того, что подводный мир полон неожиданных ситуаций, которые до недавнего времени оставались скрытыми от глаз человека. Сцена, где осьминог буквально «разбирает» своих соседей по охоте, стала вирусной и вызвала волну обсуждений среди ученых и любителей морской жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

