23.03.2026, 08:00

Психолог поставила диагноз Губину: «Опасен для окружающих»

Новости Мира 0 763

В марте 2026 года 51-летний российский певец Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак, которое сразу же привлекло внимание специалистов. Популярная клинический психолог Вероника Степанова проанализировала выступление бывшей звезды и сделала шокирующие выводы о его психическом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Экспресс газета
© Экспресс газета

Предварительный диагноз и предупреждение

Степанова заявила, что психическое здоровье Губина вызывает серьёзное беспокойство. По её словам, артист демонстрирует признаки параноидной шизофрении, и его состояние давно требует медицинского вмешательства.

«Все родственники и друзья Андрея должны быть крайне осторожны. Он представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Уже давно необходим приём психотропных препаратов и постоянное наблюдение психиатра», — подчеркнула психолог.

Застревание в детских ролях

Эксперт отмечает, что Губин остался в психологическом состоянии «маленького мальчика», несмотря на взрослую жизнь и карьеру. Сепарация с родителями так и не состоялась: отец был объектом идеализации, а мать — священной и любимой фигурой.

«Он был чрезвычайно привязан к отцу, который, по сути, его эксплуатировал, а мама оставалась идеалом. Губин никогда не смог отделиться от родителей. Даже во время гастролей он оставался психологически с ними. В итоге он застрял в детстве и позже резко превратился в старика», — объясняет Степанова.

Иллюзии о живых родителях

Особое внимание психолог уделила восприятию ухода родителей Губина. В интервью Собчак певец признался, что не может принять их смерть. Степанова предполагает, что Губин создает собственные версии реальности:

«Он уверен, что родители живы. В его рассказах мать может скрываться в квартире, подвергаться угрозам, либо быть похищенной мафиози. Иногда ему даже звонят якобы с угрозами их жизни, чтобы он прекратил выступления», — добавила эксперт.

Влияние психики на физическое здоровье

Психолог отмечает, что такие психические трудности неизбежно отражаются на физическом состоянии человека. Жалобы Губина на здоровье, по её мнению, напрямую связаны с его психологическим состоянием.

Агрессия и отношения с женщинами

Степанова также призвала обратить внимание на ранние интервью певца, когда он был на пике популярности. По её мнению, агрессия Губина проявлялась ещё тогда, и это было связано не только с болезнью:

«Даже в отношении девушек, в которых он был влюблён, он проявлял потребительское отношение, как к игрушкам. Агрессия — это не только следствие психического расстройства, это часть его характера», — пояснила психолог.

 

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь