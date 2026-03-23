Психолог поставила диагноз Губину: «Опасен для окружающих»

В марте 2026 года 51-летний российский певец Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак, которое сразу же привлекло внимание специалистов. Популярная клинический психолог Вероника Степанова проанализировала выступление бывшей звезды и сделала шокирующие выводы о его психическом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Предварительный диагноз и предупреждение

Степанова заявила, что психическое здоровье Губина вызывает серьёзное беспокойство. По её словам, артист демонстрирует признаки параноидной шизофрении, и его состояние давно требует медицинского вмешательства.

«Все родственники и друзья Андрея должны быть крайне осторожны. Он представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Уже давно необходим приём психотропных препаратов и постоянное наблюдение психиатра», — подчеркнула психолог.

Застревание в детских ролях

Эксперт отмечает, что Губин остался в психологическом состоянии «маленького мальчика», несмотря на взрослую жизнь и карьеру. Сепарация с родителями так и не состоялась: отец был объектом идеализации, а мать — священной и любимой фигурой.

«Он был чрезвычайно привязан к отцу, который, по сути, его эксплуатировал, а мама оставалась идеалом. Губин никогда не смог отделиться от родителей. Даже во время гастролей он оставался психологически с ними. В итоге он застрял в детстве и позже резко превратился в старика», — объясняет Степанова.

Иллюзии о живых родителях

Особое внимание психолог уделила восприятию ухода родителей Губина. В интервью Собчак певец признался, что не может принять их смерть. Степанова предполагает, что Губин создает собственные версии реальности:

«Он уверен, что родители живы. В его рассказах мать может скрываться в квартире, подвергаться угрозам, либо быть похищенной мафиози. Иногда ему даже звонят якобы с угрозами их жизни, чтобы он прекратил выступления», — добавила эксперт.

Влияние психики на физическое здоровье

Психолог отмечает, что такие психические трудности неизбежно отражаются на физическом состоянии человека. Жалобы Губина на здоровье, по её мнению, напрямую связаны с его психологическим состоянием.

Агрессия и отношения с женщинами

Степанова также призвала обратить внимание на ранние интервью певца, когда он был на пике популярности. По её мнению, агрессия Губина проявлялась ещё тогда, и это было связано не только с болезнью: