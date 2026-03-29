Можно ли оставить наследство своей кошке или собаке

Вопрос о том, что станет с домашними питомцами после смерти их владельцев, волнует многих россиян. Как законно оставить наследство своему коту или собаке и гарантировать уход за ними, объяснил юрист Даниил Саблин, управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Животные в законе — имущество, но с нюансами

По российскому законодательству, конкретно по статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные считаются имуществом. То есть формально кошка или собака — объект права собственности, а не полноценный наследник.

Однако закон предусматривает механизмы, позволяющие владельцу позаботиться о питомце после своей смерти. Основной из них — завещательное возложение.

Завещание с обязательствами: кто присмотрит за питомцем

С помощью завещания владелец может:

Указать конкретного человека или организацию, которая получает часть имущества;

Обязать наследника заботиться о питомце;

Детализировать условия ухода, включая питание, лечение и место проживания животного.

Главный риск — добросовестность наследника. Если человек не выполняет обязательства, животное может остаться без надлежащего ухода.

Чтобы снизить этот риск, в завещании можно назначить исполнителя завещания (душеприказчика). Он контролирует соблюдение возложения и при необходимости обращается в суд.

Наследственный фонд: надежно, но сложно

Для владельцев крупного имущества доступен более сложный, но надежный инструмент — наследственный фонд (ст. 123.20-1 ГК РФ, введен в 2019 году).

Механизм работает так:

В завещании указывается обязанность нотариуса создать юридическое лицо — фонд; В уставе фонда прописывается цель — пожизненное содержание питомца; Доходы от управления активами фонда направляются на уход, ветеринарные услуги и другие потребности животного.

Такой подход обеспечивает стабильность и минимизирует зависимость от добросовестности отдельных наследников.

Практические советы: планирование ухода за пушистым другом

Эксперт рекомендует владельцам заранее обсудить будущий уход с потенциальными попечителями и продумать все детали. Полезно:

Сделать фото животного, указать кличку, чип и особенности характера;

Реалистично рассчитать бюджет на питание, лечение и содержание;

Закрепить средства для питомца через завещание или целевой договор с надежным фондом или приютом.

Таким образом, даже после смерти владельца питомец будет под присмотром, а его жизненные потребности — обеспечены.