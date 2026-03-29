Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 09:47

Можно ли оставить наследство своей кошке или собаке

Новости Мира 0 359

Вопрос о том, что станет с домашними питомцами после смерти их владельцев, волнует многих россиян. Как законно оставить наследство своему коту или собаке и гарантировать уход за ними, объяснил юрист Даниил Саблин, управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Животные в законе — имущество, но с нюансами

По российскому законодательству, конкретно по статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные считаются имуществом. То есть формально кошка или собака — объект права собственности, а не полноценный наследник.

Однако закон предусматривает механизмы, позволяющие владельцу позаботиться о питомце после своей смерти. Основной из них — завещательное возложение.

Завещание с обязательствами: кто присмотрит за питомцем

С помощью завещания владелец может:

  • Указать конкретного человека или организацию, которая получает часть имущества;
  • Обязать наследника заботиться о питомце;
  • Детализировать условия ухода, включая питание, лечение и место проживания животного.

Главный риск — добросовестность наследника. Если человек не выполняет обязательства, животное может остаться без надлежащего ухода.

Чтобы снизить этот риск, в завещании можно назначить исполнителя завещания (душеприказчика). Он контролирует соблюдение возложения и при необходимости обращается в суд.

Наследственный фонд: надежно, но сложно

Для владельцев крупного имущества доступен более сложный, но надежный инструмент — наследственный фонд (ст. 123.20-1 ГК РФ, введен в 2019 году).

Механизм работает так:

  1. В завещании указывается обязанность нотариуса создать юридическое лицо — фонд;
  2. В уставе фонда прописывается цель — пожизненное содержание питомца;
  3. Доходы от управления активами фонда направляются на уход, ветеринарные услуги и другие потребности животного.

Такой подход обеспечивает стабильность и минимизирует зависимость от добросовестности отдельных наследников.

Практические советы: планирование ухода за пушистым другом

Эксперт рекомендует владельцам заранее обсудить будущий уход с потенциальными попечителями и продумать все детали. Полезно:

  • Сделать фото животного, указать кличку, чип и особенности характера;
  • Реалистично рассчитать бюджет на питание, лечение и содержание;
  • Закрепить средства для питомца через завещание или целевой договор с надежным фондом или приютом.

Таким образом, даже после смерти владельца питомец будет под присмотром, а его жизненные потребности — обеспечены.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь