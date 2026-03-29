Можно ли оставить наследство своей кошке или собаке

Вопрос о том, что станет с домашними питомцами после смерти их владельцев, волнует многих россиян. Как законно оставить наследство своему коту или собаке и гарантировать уход за ними, объяснил юрист Даниил Саблин, управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По российскому законодательству, конкретно по статье 137 Гражданского кодекса РФ, животные считаются имуществом. То есть формально кошка или собака — объект права собственности, а не полноценный наследник.
Однако закон предусматривает механизмы, позволяющие владельцу позаботиться о питомце после своей смерти. Основной из них — завещательное возложение.
С помощью завещания владелец может:
Главный риск — добросовестность наследника. Если человек не выполняет обязательства, животное может остаться без надлежащего ухода.
Чтобы снизить этот риск, в завещании можно назначить исполнителя завещания (душеприказчика). Он контролирует соблюдение возложения и при необходимости обращается в суд.
Для владельцев крупного имущества доступен более сложный, но надежный инструмент — наследственный фонд (ст. 123.20-1 ГК РФ, введен в 2019 году).
Механизм работает так:
Такой подход обеспечивает стабильность и минимизирует зависимость от добросовестности отдельных наследников.
Эксперт рекомендует владельцам заранее обсудить будущий уход с потенциальными попечителями и продумать все детали. Полезно:
Таким образом, даже после смерти владельца питомец будет под присмотром, а его жизненные потребности — обеспечены.
