В WhatsApp появилась новая полезная функция

Мессенджер WhatsApp внедряет обновления на базе искусственного интеллекта, расширяя возможности общения и упрощая процесс переписки. Главным нововведением стала функция генерации предложенных ответов, которая учитывает контекст диалога, сообщает Lada.kz со ссылкой на TechCrunch.

Ответы без лишних слов: как работает AI в WhatsApp

Ранее инструмент Writing Help позволял пользователям перефразировать сообщения, исправлять ошибки и менять тон текста. Теперь же система анализирует содержание переписки и предлагает готовые варианты ответов, делая сообщения более точными и уместными.

В компании Meta надеются, что пользователи будут чаще использовать встроенные возможности мессенджера, вместо сторонних сервисов. При этом подчеркивается, что переписка остаётся приватной даже при применении AI-функций.

Активация новой функции проста: нужно открыть поле ввода, нажать на иконку стикеров и выбрать значок карандаша с эффектом «искр», обозначающий инструменты искусственного интеллекта.

Дополнительные обновления для удобства пользователей

Кроме генерации ответов, Meta представила несколько полезных нововведений:

Освобождение памяти: можно удалять крупные файлы прямо в чатах без очистки всей переписки.

позволяет убирать лишние объекты, менять фон или применять различные стили.

доступен между iOS и Android, а также внутри одной платформы.

теперь можно одновременно пользоваться двумя учетными записями.

система автоматически предлагает стикеры при вводе эмодзи.

Когда ждать обновлений

Все новые функции постепенно станут доступны пользователям по всему миру в ближайшее время.