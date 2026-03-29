29.03.2026, 10:33

В WhatsApp появилась новая полезная функция

Новости Мира 0 445

Мессенджер WhatsApp внедряет обновления на базе искусственного интеллекта, расширяя возможности общения и упрощая процесс переписки. Главным нововведением стала функция генерации предложенных ответов, которая учитывает контекст диалога, сообщает Lada.kz со ссылкой на TechCrunch.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ответы без лишних слов: как работает AI в WhatsApp

Ранее инструмент Writing Help позволял пользователям перефразировать сообщения, исправлять ошибки и менять тон текста. Теперь же система анализирует содержание переписки и предлагает готовые варианты ответов, делая сообщения более точными и уместными.

В компании Meta надеются, что пользователи будут чаще использовать встроенные возможности мессенджера, вместо сторонних сервисов. При этом подчеркивается, что переписка остаётся приватной даже при применении AI-функций.

Активация новой функции проста: нужно открыть поле ввода, нажать на иконку стикеров и выбрать значок карандаша с эффектом «искр», обозначающий инструменты искусственного интеллекта.

Дополнительные обновления для удобства пользователей

Кроме генерации ответов, Meta представила несколько полезных нововведений:

  • Освобождение памяти: можно удалять крупные файлы прямо в чатах без очистки всей переписки.
  • Редактирование изображений с Meta AI: позволяет убирать лишние объекты, менять фон или применять различные стили.
  • Перенос истории чатов: доступен между iOS и Android, а также внутри одной платформы.
  • Поддержка двух аккаунтов на iOS: теперь можно одновременно пользоваться двумя учетными записями.
  • Обновлённые стикеры: система автоматически предлагает стикеры при вводе эмодзи.

Когда ждать обновлений

Все новые функции постепенно станут доступны пользователям по всему миру в ближайшее время.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь