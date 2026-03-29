В WhatsApp появилась новая полезная функция

Мессенджер WhatsApp внедряет обновления на базе искусственного интеллекта, расширяя возможности общения и упрощая процесс переписки. Главным нововведением стала функция генерации предложенных ответов, которая учитывает контекст диалога, сообщает Lada.kz со ссылкой на TechCrunch.
Ранее инструмент Writing Help позволял пользователям перефразировать сообщения, исправлять ошибки и менять тон текста. Теперь же система анализирует содержание переписки и предлагает готовые варианты ответов, делая сообщения более точными и уместными.
В компании Meta надеются, что пользователи будут чаще использовать встроенные возможности мессенджера, вместо сторонних сервисов. При этом подчеркивается, что переписка остаётся приватной даже при применении AI-функций.
Активация новой функции проста: нужно открыть поле ввода, нажать на иконку стикеров и выбрать значок карандаша с эффектом «искр», обозначающий инструменты искусственного интеллекта.
Кроме генерации ответов, Meta представила несколько полезных нововведений:
Все новые функции постепенно станут доступны пользователям по всему миру в ближайшее время.
