«Умрет в ближайшие дни». Глава «Ростелекома» рассказал о судьбе Telegram в России

В России резко обострились разговоры о будущем Telegram. Поводом стало громкое заявление главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, который допустил, что мессенджер «умрет в ближайшие дни». Его слова прозвучали на фоне уже действующих ограничений в отношении платформы и усилившихся слухов о возможной полной блокировке сервиса на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Глава «Ростелекома» сделал резкое заявление

Генеральный директор «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Telegram в России якобы «умрет в ближайшие дни». Такое высказывание он сделал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Осеевского, на этом фоне в России якобы усиливаются позиции отечественных цифровых платформ. В частности, он упомянул российский сервис Max, который, по его словам, демонстрирует рост.

Это заявление сразу вызвало широкий резонанс, поскольку Telegram в России остается одной из ключевых платформ для общения, обмена файлами, ведения бизнеса, получения новостей и работы с контентом.

Почему Telegram оказался под давлением

Проблемы у Telegram в России нарастают не первый месяц. Ранее Роскомнадзор уже вводил ограничения в отношении мессенджера.

Что произошло:

в августе 2025 года были заблокированы звонки через Telegram;

были заблокированы звонки через Telegram; с 10 февраля 2026 года началось замедление работы платформы ;

началось ; от сервиса требуют соблюдения так называемого «закона о приземлении».

Суть претензий со стороны российских властей сводится к нескольким требованиям:

открыть официальное представительство в России ;

; обеспечить локализацию персональных данных пользователей ;

; удалять контент, который российские органы считают незаконным.

Именно невыполнение этих требований, по версии регуляторов, и стало основанием для давления на платформу.

Появились слухи о полной блокировке с 1 апреля

На фоне уже действующих ограничений в информационном поле начали распространяться слухи о более жестком сценарии. По данным ряда источников, Telegram может столкнуться уже не просто с замедлением, а с полной блокировкой на территории России.

Сообщалось, что Роскомнадзор якобы может пойти по пути, который ранее был применен к Instagram и Facebook, и полностью ограничить доступ к сервису. По неподтвержденной информации, в таком случае приложение может перестать загружаться и стабильно работать внутри страны.

Однако на данный момент важно подчеркнуть: официального подтверждения тотальной блокировки Telegram со стороны Роскомнадзора не было.

Именно поэтому нынешняя ситуация пока остается на уровне сочетания реальных ограничений, жестких публичных заявлений и множества предположений.

В СПЧ допустили компромисс с Telegram

Несмотря на тревожный фон, в России звучат и более умеренные оценки. В Совете по правам человека допустили, что Telegram все еще может сохранить или восстановить полноценную работу, если пойдет на переговоры с российскими властями.

Председатель комиссии СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что у команды Telegram, по его мнению, есть шанс договориться с российской стороной.

О чем может идти речь:

о выполнении требований по работе в российской юрисдикции;

о реагировании на запросы по удалению определенного контента;

о взаимодействии в вопросах, связанных с безопасностью и экстремизмом.

Иными словами, в России не исключают сценарий, при котором Telegram не будет окончательно вытеснен с рынка, если согласится играть по местным правилам.

В Госдуме призвали не делать поспешных выводов

В российском парламенте к подобным заявлениям отнеслись более сдержанно. Зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Александр Ющенко дал понять, что сейчас вокруг Telegram слишком много слухов, а точной информации недостаточно.

По его словам, публичные заявления различных спикеров не означают, что у них действительно есть доступ к финальному решению. Он также подчеркнул, что вокруг темы Telegram в России сегодня сформировался значительный информационный шум.

Фактически это означает одно: даже внутри официального поля нет полной определенности относительно дальнейшей судьбы мессенджера.

Почему возможное отключение Telegram ударит по миллионам пользователей

Если Telegram действительно окажется частично или полностью недоступным, последствия могут затронуть не только обычную переписку.

Для многих пользователей Telegram сегодня — это гораздо больше, чем просто мессенджер.

Через него люди:

ведут рабочие переписки ;

; общаются с клиентами и коллегами;

подписаны на новостные и авторские каналы ;

; хранят фото, видео, документы и голосовые сообщения ;

; используют сервис для личных, деловых и общественных коммуникаций.

Особенность Telegram в том, что значительная часть контактов в нем существует не в виде обычных телефонных номеров, а через ники, чаты, каналы и переписки, которые не всегда дублируются в телефонной книге.

Именно поэтому даже краткосрочные сбои могут создать реальные неудобства для миллионов людей.

Как подготовиться, если Telegram начнет исчезать

На фоне разговоров о возможных ограничениях специалисты уже советуют пользователям заранее подготовиться к перебоям. Речь идет не о панике, а о вполне практичных шагах, которые помогут не потерять важные контакты и данные.

1. Сохранить важные контакты

В первую очередь рекомендуется проверить последние переписки и сохранить номера тех людей, с кем связь важна.

Особенно это касается:

коллег;

клиентов;

знакомых, с которыми общение идет только через Telegram;

людей, записанных лишь по @username.

Если номер телефона сохранен в памяти устройства, с человеком можно будет связаться и через другой мессенджер, и обычным звонком.

2. Сделать резервную копию данных

Пользователям советуют воспользоваться десктопной версией Telegram и заранее выгрузить нужную информацию.

Через настройки можно экспортировать:

личные переписки;

фотографии и видео;

документы;

голосовые сообщения;

другие медиафайлы.

Это позволит сохранить локальную копию данных на компьютере.

3. Заранее договориться о запасных каналах связи

Еще один разумный шаг — заранее предупредить близких, друзей, коллег и партнеров, где вас можно будет найти в случае проблем с Telegram.

Лучше заранее определить:

основной альтернативный мессенджер;

резервный номер телефона;

дополнительные каналы связи для работы или семьи.

Что в итоге

На данный момент Telegram в России оказался в точке высокой неопределенности. С одной стороны, сервис уже столкнулся с ограничениями и находится под усиливающимся давлением со стороны регуляторов. С другой — окончательное решение о его полном отключении пока официально не объявлено.

Тем не менее сама риторика вокруг платформы становится все более жесткой. Заявления о «скорой смерти» Telegram, слухи о блокировке и обсуждение возможных переговоров с властями показывают, что ближайшие дни действительно могут стать для мессенджера крайне важными.

Пока пользователям остается следить за развитием ситуации и, на всякий случай, заранее подготовиться к возможным перебоям.