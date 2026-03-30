Температура воды в Каспийском море
30.03.2026, 10:17

Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО на фоне слухов об открытии неба дронам ВСУ

Новости Мира 0 694

Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО с просьбой укрепить системы противовоздушной обороны на восточном фланге. Причиной стало учащение сообщений о потенциальных пролетах украинских ударных дронов, способных пересекать воздушное пространство стран Балтии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».

© REUTERS
© REUTERS

В совместном заявлении министров обороны трех стран подчеркивается необходимость срочного увеличения возможностей для обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также повышение готовности к быстрому реагированию на угрозы с воздуха.

Призывы к Евросоюзу и новым инициативам

Министры также обратились к Евросоюзу с просьбой увеличить финансирование оборонных мер на восточных границах. Они настаивают на продолжении реализации программы «Наблюдение с восточного фланга» и поддержке европейских инициатив по борьбе с беспилотниками, что должно повысить коллективную безопасность региона.

Слухи о «открытии неба» для дронов Украины

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что страны Балтии якобы открыли свое воздушное пространство для украинских БПЛА, которые могли бы атаковать российские регионы. Согласно каналу, альтернативный маршрут через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, включая акваторию Балтийского моря, дает ВСУ выход к Финскому заливу и позволяет обходить российские системы ПВО.

Официальное опровержение

Минобороны Латвии официально опровергло эти сведения, подчеркнув, что Литва, Латвия и Эстония не участвуют в атаках на территорию России. В ведомстве отметили, что любые утверждения о «разрешении пролетов» украинских дронов через балтийское небо не соответствуют действительности.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь