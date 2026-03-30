Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО на фоне слухов об открытии неба дронам ВСУ

Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО с просьбой укрепить системы противовоздушной обороны на восточном фланге. Причиной стало учащение сообщений о потенциальных пролетах украинских ударных дронов, способных пересекать воздушное пространство стран Балтии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ» .

В совместном заявлении министров обороны трех стран подчеркивается необходимость срочного увеличения возможностей для обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также повышение готовности к быстрому реагированию на угрозы с воздуха.

Призывы к Евросоюзу и новым инициативам

Министры также обратились к Евросоюзу с просьбой увеличить финансирование оборонных мер на восточных границах. Они настаивают на продолжении реализации программы «Наблюдение с восточного фланга» и поддержке европейских инициатив по борьбе с беспилотниками, что должно повысить коллективную безопасность региона.

Слухи о «открытии неба» для дронов Украины

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что страны Балтии якобы открыли свое воздушное пространство для украинских БПЛА, которые могли бы атаковать российские регионы. Согласно каналу, альтернативный маршрут через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, включая акваторию Балтийского моря, дает ВСУ выход к Финскому заливу и позволяет обходить российские системы ПВО.

Официальное опровержение

Минобороны Латвии официально опровергло эти сведения, подчеркнув, что Литва, Латвия и Эстония не участвуют в атаках на территорию России. В ведомстве отметили, что любые утверждения о «разрешении пролетов» украинских дронов через балтийское небо не соответствуют действительности.