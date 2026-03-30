На Солнце зафиксирован взрыв сверхсилы

На Солнце утром 30 марта зафиксировали мощнейшую вспышку высочайшего класса X. Это первое такое событие с начала февраля, отмечают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным Института прикладной геофизики, вспышка произошла в 06:19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4405 (координаты S25E45).
Ее мощность оценена как X1.5, а продолжительность составила 49 минут.
Последний раз вспышка такого уровня наблюдалась 4 февраля. Тогда активная область 4366 породила событие класса X4.2, которое установило рекорд XXI века по количеству вспышек классов M и X.
Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, заявил, что до конца года возможно еще 5–10 вспышек высочайшего класса.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять категорий: A, B, C, M и X. Каждая следующая категория в 10 раз мощнее предыдущей.
Мощные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури, способные влиять на работу спутников, энергосистем и радиосвязи.
