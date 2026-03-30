На Солнце зафиксирован взрыв сверхсилы

На Солнце утром 30 марта зафиксировали мощнейшую вспышку высочайшего класса X. Это первое такое событие с начала февраля, отмечают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Когда и где произошла вспышка

По данным Института прикладной геофизики, вспышка произошла в 06:19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4405 (координаты S25E45).

Ее мощность оценена как X1.5, а продолжительность составила 49 минут.

Сравнение с предыдущими событиями

Последний раз вспышка такого уровня наблюдалась 4 февраля. Тогда активная область 4366 породила событие класса X4.2, которое установило рекорд XXI века по количеству вспышек классов M и X.

Прогноз на ближайшее будущее

Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, заявил, что до конца года возможно еще 5–10 вспышек высочайшего класса.

Что означают категории вспышек

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять категорий: A, B, C, M и X. Каждая следующая категория в 10 раз мощнее предыдущей.

Мощные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури, способные влиять на работу спутников, энергосистем и радиосвязи.