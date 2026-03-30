Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
30.03.2026, 11:33

На Солнце зафиксирован взрыв сверхсилы

Новости Мира 0 440

На Солнце утром 30 марта зафиксировали мощнейшую вспышку высочайшего класса X. Это первое такое событие с начала февраля, отмечают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Shutterstock

Когда и где произошла вспышка

По данным Института прикладной геофизики, вспышка произошла в 06:19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4405 (координаты S25E45).

Ее мощность оценена как X1.5, а продолжительность составила 49 минут.

Сравнение с предыдущими событиями

Последний раз вспышка такого уровня наблюдалась 4 февраля. Тогда активная область 4366 породила событие класса X4.2, которое установило рекорд XXI века по количеству вспышек классов M и X.

Прогноз на ближайшее будущее

Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, заявил, что до конца года возможно еще 5–10 вспышек высочайшего класса.

Что означают категории вспышек

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять категорий: A, B, C, M и X. Каждая следующая категория в 10 раз мощнее предыдущей.

Мощные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури, способные влиять на работу спутников, энергосистем и радиосвязи.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь