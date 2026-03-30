© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 15:29

Пиво, которое спасает: назван главный компонент, который снижает «плохой» холестерин

Недавние исследования показали, что хмель, главный ингредиент пива, способен положительно влиять на обмен веществ в организме и снижать уровень «плохого» холестерина. Работа ученых из Жешувского университета, опубликованная в научном журнале Nutrients, раскрывает потенциальные метаболические свойства этого растения и дает основания рассматривать его как возможный природный инструмент поддержки здоровья сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yahoo.com

Хмель как биологически активный ингредиент

Хмель (Humulus lupulus L.) традиционно известен как ключевой компонент пива, придающий напитку характерный горьковатый вкус и аромат. Однако его польза выходит за рамки кулинарии. В составе растения присутствует множество биологически активных соединений, способных воздействовать на важные сигнальные пути организма — NF-κB, Nrf2, AMPK, MAPK, PPAR и PI3K/AKT/mTOR.

По словам исследователей, эти вещества помогают снижать концентрацию триглицеридов, то есть жиров, циркулирующих в крови, а также уровень липопротеинов низкой плотности, более известного как «плохой» холестерин. При этом одновременно наблюдается повышение уровня липопротеинов высокой плотности — «хорошего» холестерина, который защищает сосуды.

Механизмы действия: жиры, воспаление и окислительный стресс

Эффекты хмеля связаны с влиянием на ферменты и рецепторы, регулирующие переработку жиров и энергетический баланс организма. Кроме того, отдельные соединения растения проявляют противовоспалительное действие и снижают окислительный стресс — процесс, при котором активные формы кислорода повреждают клетки и ткани организма.

Эти свойства делают хмель особенно интересным для изучения в контексте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также метаболических нарушений, связанных с избыточным уровнем жиров в крови.

Потенциал для регулирования уровня глюкозы

В ходе экспериментов ученые также фиксировали улучшение чувствительности клеток к инсулину. Это означает, что организм более эффективно перерабатывает глюкозу, снижая риск развития инсулинорезистентности — ключевого фактора диабета второго типа. Наблюдалось также уменьшение накопления жировой ткани, что особенно актуально при неправильном питании и ожирении.

Лабораторные результаты и реальные перспективы

Важно подчеркнуть, что большая часть данных получена в лабораторных условиях и на ограниченных клинических наблюдениях. Эффективность хмеля в реальной жизни может зависеть от формы его употребления, дозировки и индивидуальных особенностей организма. Тем не менее исследователи считают, что эти открытия открывают путь к использованию хмеля как природного компонента для поддержки метаболического здоровья.

По словам авторов, дальнейшие крупномасштабные клинические исследования помогут определить оптимальные способы применения хмеля и его соединений для снижения риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

