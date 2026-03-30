Пиво, которое спасает: назван главный компонент, который снижает «плохой» холестерин

Недавние исследования показали, что хмель, главный ингредиент пива, способен положительно влиять на обмен веществ в организме и снижать уровень «плохого» холестерина. Работа ученых из Жешувского университета, опубликованная в научном журнале Nutrients, раскрывает потенциальные метаболические свойства этого растения и дает основания рассматривать его как возможный природный инструмент поддержки здоровья сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Хмель как биологически активный ингредиент

Хмель (Humulus lupulus L.) традиционно известен как ключевой компонент пива, придающий напитку характерный горьковатый вкус и аромат. Однако его польза выходит за рамки кулинарии. В составе растения присутствует множество биологически активных соединений, способных воздействовать на важные сигнальные пути организма — NF-κB, Nrf2, AMPK, MAPK, PPAR и PI3K/AKT/mTOR.

По словам исследователей, эти вещества помогают снижать концентрацию триглицеридов, то есть жиров, циркулирующих в крови, а также уровень липопротеинов низкой плотности, более известного как «плохой» холестерин. При этом одновременно наблюдается повышение уровня липопротеинов высокой плотности — «хорошего» холестерина, который защищает сосуды.

Механизмы действия: жиры, воспаление и окислительный стресс

Эффекты хмеля связаны с влиянием на ферменты и рецепторы, регулирующие переработку жиров и энергетический баланс организма. Кроме того, отдельные соединения растения проявляют противовоспалительное действие и снижают окислительный стресс — процесс, при котором активные формы кислорода повреждают клетки и ткани организма.

Эти свойства делают хмель особенно интересным для изучения в контексте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также метаболических нарушений, связанных с избыточным уровнем жиров в крови.

Потенциал для регулирования уровня глюкозы

В ходе экспериментов ученые также фиксировали улучшение чувствительности клеток к инсулину. Это означает, что организм более эффективно перерабатывает глюкозу, снижая риск развития инсулинорезистентности — ключевого фактора диабета второго типа. Наблюдалось также уменьшение накопления жировой ткани, что особенно актуально при неправильном питании и ожирении.

Лабораторные результаты и реальные перспективы

Важно подчеркнуть, что большая часть данных получена в лабораторных условиях и на ограниченных клинических наблюдениях. Эффективность хмеля в реальной жизни может зависеть от формы его употребления, дозировки и индивидуальных особенностей организма. Тем не менее исследователи считают, что эти открытия открывают путь к использованию хмеля как природного компонента для поддержки метаболического здоровья.

По словам авторов, дальнейшие крупномасштабные клинические исследования помогут определить оптимальные способы применения хмеля и его соединений для снижения риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.