«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным словом

30 марта радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала очередное зашифрованное сообщение, которое сразу привлекло внимание специалистов и энтузиастов. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», сигнал прозвучал в 13:01 мск и содержал, среди прочего, слово «Шейх», сообщает Lada.kz.

Последние эфиры и странные слова

За март 2026 года станция уже выходила в эфир несколько раз. 26 марта в сообщении прозвучало слово «Шмон», а 19 марта — слова «страх» и «катет». Эти короткие передачи, как и ранее, остаются загадкой для экспертов, поскольку радиостанция не раскрывает смысл своих сообщений.

Активность радиостанции растёт

По наблюдениям специалистов, с начала 2026 года активность УВБ-76 заметно увеличилась. С 1 января по 15 марта на волнах станции прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025 года их было всего 99. При этом первое сообщение в новом году передали уже через 21 минуту после наступления 2026 года, и оно содержало слово «глотание».

Постоянный жужжащий сигнал и редкие слова

УВБ-76 известна своей постоянной монотонной передачей жужжащего сигнала, из-за чего радиостанцию часто называют «Жужжалкой». Временами этот непрерывный фон прерывается зашифрованными словами, которые вызывают живой интерес как у специалистов по радиосвязи, так и у любителей загадок и теорий заговора.

Что скрывает «Радио Судного дня»

Эксперты предполагают, что увеличение числа сообщений может быть связано с военными тестами или техническими проверками, однако точного объяснения пока нет. Каждое новое слово на волнах УВБ-76 продолжает будоражить воображение аудитории, превращая станцию в одно из самых таинственных явлений современного радио.