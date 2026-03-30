18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 16:33

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным словом

Новости Мира 0 484

30 марта радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала очередное зашифрованное сообщение, которое сразу привлекло внимание специалистов и энтузиастов. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», сигнал прозвучал в 13:01 мск и содержал, среди прочего, слово «Шейх», сообщает Lada.kz. 

Фото: hibiny.ru
Фото: hibiny.ru

Последние эфиры и странные слова

За март 2026 года станция уже выходила в эфир несколько раз. 26 марта в сообщении прозвучало слово «Шмон», а 19 марта — слова «страх» и «катет». Эти короткие передачи, как и ранее, остаются загадкой для экспертов, поскольку радиостанция не раскрывает смысл своих сообщений.

Активность радиостанции растёт

По наблюдениям специалистов, с начала 2026 года активность УВБ-76 заметно увеличилась. С 1 января по 15 марта на волнах станции прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025 года их было всего 99. При этом первое сообщение в новом году передали уже через 21 минуту после наступления 2026 года, и оно содержало слово «глотание».

Постоянный жужжащий сигнал и редкие слова

УВБ-76 известна своей постоянной монотонной передачей жужжащего сигнала, из-за чего радиостанцию часто называют «Жужжалкой». Временами этот непрерывный фон прерывается зашифрованными словами, которые вызывают живой интерес как у специалистов по радиосвязи, так и у любителей загадок и теорий заговора.

Что скрывает «Радио Судного дня»

Эксперты предполагают, что увеличение числа сообщений может быть связано с военными тестами или техническими проверками, однако точного объяснения пока нет. Каждое новое слово на волнах УВБ-76 продолжает будоражить воображение аудитории, превращая станцию в одно из самых таинственных явлений современного радио.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь