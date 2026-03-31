В Кыргызстане задержан экс-глава Нацбанка

Бывший председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев оказался в центре громкого коррупционного расследования. Как сообщает агентство Asia-today , полицейские задержали высокопоставленного чиновника, подозревая его в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Первомайский районный суд Бишкека уже избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Lada.kz.

Слухи о масштабных хищениях и подозрения в «Кыргызнефтегаз»

По данным Главного следственного управления МВД Кыргызстана, задержание связано с расследованием коррупционных схем и крупных хищений в государственной нефтяной компании «Кыргызнефтегаз». Именно эту организацию Тургунбаев возглавлял в 2020–2021 годах, и именно период его руководства сейчас вызывает наибольшее внимание следствия. Служба безопасности и правоохранительные органы продолжают проверять финансовые операции и договорные сделки, заключённые при его участии, на предмет злоупотреблений.

Долгая карьера на стыке политики и экономики

Мелис Тургунбаев имеет широкий опыт работы в государственных и финансовых структурах страны. В 2021–2023 годах он входил в совет директоров ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», а в 2023–2024 годах занимал пост министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. В июне 2024 года Тургунбаев был назначен главой Национального банка, что сделало его одним из ключевых игроков финансового сектора страны. Его карьерный путь сочетает в себе опыт управления как государственными компаниями, так и стратегическими министерствами, что усиливает интерес к расследованию среди экспертов и общественности.

Политический и общественный резонанс

Дело Тургунбаева стало предметом обсуждения в парламенте и СМИ. Эксперты отмечают, что расследование затрагивает не только сферу финансового контроля, но и вопросы ответственности высокопоставленных чиновников за действия, совершённые на предыдущих должностях. Это дело может стать важным сигналом для борьбы с коррупцией в Кыргызстане и проверки прозрачности работы государственных компаний.