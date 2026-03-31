Названа самая опасная женщина-политик мира

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, по оценке экспертов, становится одной из самых влиятельных и одновременно опасных фигур на мировой политической арене. Южнокорейский специалист по Северной Корее Сон-Юн Ли в интервью газете The Korea Herald заявил, что Ким Ё Чжон заслуженно носит титул «самой опасной женщины в мире», сообщает Lada.kz.

Де-факто второй человек в Северной Корее

По словам Ли, Ким Ё Чжон не просто член правящей элиты, а реальный заместитель Ким Чен Ына, фактически второй человек в иерархии КНДР. Сейчас она возглавляет отдел пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии, отвечая за формирование имиджа государства и поддержание внутреннего контроля. «Мы еще не видели такой неограниченной власти среди влиятельных женщин в девяти странах с ядерным оружием», — подчеркнул эксперт.

«Беспрецедентное оружие» северокорейской дипломатии

Сон-Юн Ли также отметил, что Ким Ё Чжон является «беспрецедентным оружием в арсенале северокорейской дипломатии». Несмотря на внешнюю «жизнерадостность и любезность», с которыми она может общаться с мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа, это, по мнению эксперта, может стать «ловушкой». Ее мягкий образ способен «обезоружить» собеседника, одновременно скрывая реальную политическую мощь и влияние внутри страны.

Вопрос преемственности: дочь против сестры

Политическая игра в верхушке КНДР осложняется вопросом преемственности власти. Пока неизвестно, уступит ли Ким Ё Чжон место главы государства дочери Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, которую уже называют потенциальной наследницей лидера. В феврале стало известно, что Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы, а свою сестру повысил с поста заместителя заведующего до главы одного из отделов Центрального комитета партии.

Укрепление власти Ким Чен Ына

В марте Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам), что закрепило его статус верховного лидера страны. На фоне этих назначений Ким Ё Чжон укрепляет свою позицию, демонстрируя редкий для Северной Кореи баланс между семейной лояльностью и политической властью.

Эксперты считают, что влияние Ким Ё Чжон на внутреннюю и внешнюю политику страны будет расти, а мир продолжит пристально следить за действиями женщины, которую уже называют самой опасной в современной международной политике.