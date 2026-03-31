Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
30.03.2026, 20:03

Названа самая опасная женщина-политик мира

Новости Мира 0 632

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, по оценке экспертов, становится одной из самых влиятельных и одновременно опасных фигур на мировой политической арене. Южнокорейский специалист по Северной Корее Сон-Юн Ли в интервью газете The Korea Herald заявил, что Ким Ё Чжон заслуженно носит титул «самой опасной женщины в мире», сообщает Lada.kz. 

Фото: Jorge Silva/Pool/Reuters

Де-факто второй человек в Северной Корее

По словам Ли, Ким Ё Чжон не просто член правящей элиты, а реальный заместитель Ким Чен Ына, фактически второй человек в иерархии КНДР. Сейчас она возглавляет отдел пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии, отвечая за формирование имиджа государства и поддержание внутреннего контроля. «Мы еще не видели такой неограниченной власти среди влиятельных женщин в девяти странах с ядерным оружием», — подчеркнул эксперт.

«Беспрецедентное оружие» северокорейской дипломатии

Сон-Юн Ли также отметил, что Ким Ё Чжон является «беспрецедентным оружием в арсенале северокорейской дипломатии». Несмотря на внешнюю «жизнерадостность и любезность», с которыми она может общаться с мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа, это, по мнению эксперта, может стать «ловушкой». Ее мягкий образ способен «обезоружить» собеседника, одновременно скрывая реальную политическую мощь и влияние внутри страны.

Вопрос преемственности: дочь против сестры

Политическая игра в верхушке КНДР осложняется вопросом преемственности власти. Пока неизвестно, уступит ли Ким Ё Чжон место главы государства дочери Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, которую уже называют потенциальной наследницей лидера. В феврале стало известно, что Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы, а свою сестру повысил с поста заместителя заведующего до главы одного из отделов Центрального комитета партии.

Укрепление власти Ким Чен Ына

В марте Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам), что закрепило его статус верховного лидера страны. На фоне этих назначений Ким Ё Чжон укрепляет свою позицию, демонстрируя редкий для Северной Кореи баланс между семейной лояльностью и политической властью.

Эксперты считают, что влияние Ким Ё Чжон на внутреннюю и внешнюю политику страны будет расти, а мир продолжит пристально следить за действиями женщины, которую уже называют самой опасной в современной международной политике.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь