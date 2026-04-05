В Лондоне уволили сотрудника супермаркета за попытку остановить вора

В Лондоне продавца сети Waitrose уволили после того, как он попытался помешать клиенту украсть шоколад. Мужчина проработал в компании 17 лет, передает Lada.kz со ссылкой на The Guardian .

В британской сети супермаркетов Waitrose произошёл инцидент: сотрудника уволили после того, как он попытался остановить магазинного вора. По предоставленной информации, 54-летний Уокер Смит, проработавший в компании 17 лет, заявил, что вмешался из-за регулярных краж в магазине.

Во время смены Смит узнал от покупателя, что мужчина складывает в пакет шоколадные яйца Lindt Gold Bunny. Продавец попытался забрать сумку, но между ними завязалась короткая борьба: пакет порвался, а товар рассыпался. Один из шоколадных кроликов разбился, и сотрудник, в порыве отчаяния, бросил его в сторону тележек.

После инцидента менеджер сделал Смиту выговор, а затем дело передали руководству компании. Сам сотрудник отметил, что персонал неоднократно предупреждали не вмешиваться в кражи, однако постоянные случаи подтолкнули его к действиям.

Смит рассказал, что наблюдает за подобными ситуациями последние пять лет: «Люди просто заходят и воруют – от подростков до наркозависимых. Нам ничего нельзя делать». Он также отметил, что меры безопасности в магазине были сокращены, и сотрудники остаются практически один на один с проблемой.

Через несколько дней Смит был вызван на встречу с руководством и уволен. Мужчина признался, что ощущал сильный стресс, страдает тревожным расстройством, о котором работодателю было известно, и теперь опасается остаться без жилья.

Компания Waitrose заявила, что строго следует установленным правилам безопасности и требует от сотрудников их соблюдения.

На фоне инцидента в розничной торговле Великобритании фиксируется рост краж. По данным Office for National Statistics, за год до сентября 2025 года зарегистрировали более 519 тыс. случаев – на 5% больше, чем годом ранее.

Профсоюз Usdaw ранее отмечал высокий уровень насилия в отношении работников торговли. Глава Marks & Spencer Стюарт Мачин сообщил, что преступления в ритейле становятся всё более организованными и агрессивными.