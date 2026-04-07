«Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической

Российские власти официально признали «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией и запретили её деятельность на территории РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Судебное решение в Грозном

Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) террористической. Под запрет попали также 29 подразделений ЧРИ, действующих в 14 странах Европы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Причины признания

ФСБ напомнила, что с начала спецоперации на территории Украины боевики ЧРИ активно участвуют в боевых действиях против российских войск. Ведомство утверждает, что члены организации принимали участие в нападениях на Белгородскую и Курскую области, а также совершали убийства российских военнослужащих и мирных жителей.

Уголовная ответственность

В ФСБ подчеркнули, что все лица, причастные к деятельности ЧРИ, а также оказывающие ей содействие, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности. Закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

История организации

Организация была создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ЧРИ возглавляет Ахмед Закаев, находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера. Закаев скрывается в Великобритании.