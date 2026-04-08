18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 09:00

Сколько часов нужно голодать, чтобы запустить процесс омоложения клеток

Новости Мира

Умеренное голодание активирует аутофагию — процесс, при котором клетки очищаются и восстанавливаются, улучшая работу организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Что такое аутофагия и как она работает

Аутофагия — это естественный механизм, позволяющий клеткам избавляться от повреждённых компонентов и перерабатывать старые структуры.
Когда организм не получает пищу, он переключается на внутренние ресурсы: клетки начинают использовать накопленные повреждённые элементы, что способствует их обновлению.

Учёные подчёркивают, что это не буквальное «омоложение» в привычном понимании, а восстановление клеточных структур для поддержания здоровья всего организма.

Сколько часов без еды нужно для запуска аутофагии

Исследования показывают, что аутофагия активируется примерно через 12–16 часов без пищи. Этот диапазон зависит от индивидуального обмена веществ и уровня физической активности.

Короткие периоды голодания помогают:

  • снизить воспалительные процессы в организме;
  • улучшить чувствительность к инсулину;
  • уменьшить риск метаболических нарушений.

Наиболее изученный и безопасный режим — интервальное голодание 16/8, когда человек воздерживается от еды 16 часов и потребляет пищу в течение 8 часов. Для здорового человека оптимально 14–16 часов без пищи.

Важные правила безопасного голодания

Экстремальные периоды без еды могут навредить здоровью, поэтому учёные рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • Слушать организм. При слабости, головокружении или других неприятных симптомах режим следует корректировать.
  • Качественное питание в оставшиеся часы. Организм должен получать белки, полезные жиры, клетчатку и витамины.
  • Не заменять здоровый образ жизни. Голодание — это инструмент, а не полноценная стратегия здоровья.
  • Консультация со специалистом. Людям с хроническими заболеваниями обязательно обсуждать режим с врачом.

Польза умеренного голодания для организма

Даже умеренные периоды без пищи поддерживают клеточное здоровье и помогают организму эффективнее использовать свои ресурсы. Аутофагия — яркий пример того, как тело умеет само восстанавливаться.

Учёные продолжают изучать долгосрочные эффекты интервального голодания, но уже сейчас ясно: правильный режим голодания улучшает работу организма, снижает воспаление и помогает поддерживать метаболическое здоровье.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь