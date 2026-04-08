Сколько часов нужно голодать, чтобы запустить процесс омоложения клеток

Умеренное голодание активирует аутофагию — процесс, при котором клетки очищаются и восстанавливаются, улучшая работу организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik

Что такое аутофагия и как она работает

Аутофагия — это естественный механизм, позволяющий клеткам избавляться от повреждённых компонентов и перерабатывать старые структуры.

Когда организм не получает пищу, он переключается на внутренние ресурсы: клетки начинают использовать накопленные повреждённые элементы, что способствует их обновлению.

Учёные подчёркивают, что это не буквальное «омоложение» в привычном понимании, а восстановление клеточных структур для поддержания здоровья всего организма.

Сколько часов без еды нужно для запуска аутофагии

Исследования показывают, что аутофагия активируется примерно через 12–16 часов без пищи. Этот диапазон зависит от индивидуального обмена веществ и уровня физической активности.

Короткие периоды голодания помогают:

снизить воспалительные процессы в организме;

улучшить чувствительность к инсулину;

уменьшить риск метаболических нарушений.

Наиболее изученный и безопасный режим — интервальное голодание 16/8, когда человек воздерживается от еды 16 часов и потребляет пищу в течение 8 часов. Для здорового человека оптимально 14–16 часов без пищи.

Важные правила безопасного голодания

Экстремальные периоды без еды могут навредить здоровью, поэтому учёные рекомендуют соблюдать следующие правила:

Слушать организм. При слабости, головокружении или других неприятных симптомах режим следует корректировать.

Качественное питание в оставшиеся часы. Организм должен получать белки, полезные жиры, клетчатку и витамины.

Не заменять здоровый образ жизни. Голодание — это инструмент, а не полноценная стратегия здоровья.

Консультация со специалистом. Людям с хроническими заболеваниями обязательно обсуждать режим с врачом.

Польза умеренного голодания для организма

Даже умеренные периоды без пищи поддерживают клеточное здоровье и помогают организму эффективнее использовать свои ресурсы. Аутофагия — яркий пример того, как тело умеет само восстанавливаться.

Учёные продолжают изучать долгосрочные эффекты интервального голодания, но уже сейчас ясно: правильный режим голодания улучшает работу организма, снижает воспаление и помогает поддерживать метаболическое здоровье.