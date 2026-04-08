Сколько часов нужно голодать, чтобы запустить процесс омоложения клеток

Умеренное голодание активирует аутофагию — процесс, при котором клетки очищаются и восстанавливаются, улучшая работу организма.
Аутофагия — это естественный механизм, позволяющий клеткам избавляться от повреждённых компонентов и перерабатывать старые структуры.
Когда организм не получает пищу, он переключается на внутренние ресурсы: клетки начинают использовать накопленные повреждённые элементы, что способствует их обновлению.
Учёные подчёркивают, что это не буквальное «омоложение» в привычном понимании, а восстановление клеточных структур для поддержания здоровья всего организма.
Исследования показывают, что аутофагия активируется примерно через 12–16 часов без пищи. Этот диапазон зависит от индивидуального обмена веществ и уровня физической активности.
Короткие периоды голодания помогают:
Наиболее изученный и безопасный режим — интервальное голодание 16/8, когда человек воздерживается от еды 16 часов и потребляет пищу в течение 8 часов. Для здорового человека оптимально 14–16 часов без пищи.
Экстремальные периоды без еды могут навредить здоровью, поэтому учёные рекомендуют соблюдать следующие правила:
Даже умеренные периоды без пищи поддерживают клеточное здоровье и помогают организму эффективнее использовать свои ресурсы. Аутофагия — яркий пример того, как тело умеет само восстанавливаться.
Учёные продолжают изучать долгосрочные эффекты интервального голодания, но уже сейчас ясно: правильный режим голодания улучшает работу организма, снижает воспаление и помогает поддерживать метаболическое здоровье.
Комментарии0 комментарий(ев)