Правительство Молдавии утвердило новые правила торговли куриными яйцами, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Новые правила розничной торговли

Согласно постановлению правительства, яйца категории «А» (свежие) теперь запрещено мыть или очищать ни до, ни после классификации.

Официальная причина — защита здоровья потребителей: сохранение естественной защитной оболочки предотвращает проникновение бактерий.

Почему немытые яйца выгодны для экспорта

Запрет на санитарную обработку облегчает экспорт в страны ЕС, так как стандарты ЕС требуют, чтобы свежие яйца сохраняли естественную защиту.

Национальные технологические процессы были адаптированы к европейским нормам, что позволяет Молдове экспортировать продукцию без нарушений.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) включило Молдавию в список стран, допущенных к поставкам яиц категории «А» на европейский рынок.

Безопасность превыше всего

Специалисты подчеркивают, что соблюдение новых правил и технологий — ключевой фактор. Любое отклонение может привести к рискам для здоровья и ограничению экспорта.