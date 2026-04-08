Молдова отправит в ЕС немытые яйца

Правительство Молдавии утвердило новые правила торговли куриными яйцами, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно постановлению правительства, яйца категории «А» (свежие) теперь запрещено мыть или очищать ни до, ни после классификации.
Официальная причина — защита здоровья потребителей: сохранение естественной защитной оболочки предотвращает проникновение бактерий.
Специалисты подчеркивают, что соблюдение новых правил и технологий — ключевой фактор. Любое отклонение может привести к рискам для здоровья и ограничению экспорта.
