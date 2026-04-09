09.04.2026, 17:29

Жена облила мужа муравьиной кислотой ради страховки в 400 евро

В Германии женщина облила мужа концентрированной муравьиной кислотой, чтобы получить страховку и избежать раздела имущества. Муж ослеп, а женщина ожидает суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: karatmeda.ru

Суд в Брауншвейге по делу о нападении с кислотой

В Брауншвейге начался процесс против 32-летней Вивьен Ф., обвиняемой в жестоком нападении на мужа с использованием муравьиной кислоты. Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

По версии прокуратуры, причиной нападения стал отказ мужа от сохранения брака: медбрат Фредерик Ф. сообщил жене о желании развестись. Женщина, по мнению обвинения, решила устранить мужа, чтобы получить €400 тыс. по страховке и не делить имущество.

Подробности нападения

Вивьен Ф. якобы заманила мужа под выдуманным предлогом в подвал. Там она облила его голову и лицо концентрированной муравьиной кислотой (75%) и препятствовала смыванию химиката.

Мужчина получил ожоги 4-й степени, что привело к разрушению сетчатки и полной слепоте. Кроме того, из-за коллапса легкого он был помещен в медикаментозную кому на несколько дней.

Версия обвиняемой

Сама Вивьен Ф. отрицает умысел. По её словам, муж пришел в подвал, чтобы почистить старые автомобильные сиденья муравьиной кислотой, между ними вспыхнула ссора, и она якобы «отбивалась».

Женщина находится под стражей с момента ареста. В ближайшее время суд заслушает показания пострадавшего.

